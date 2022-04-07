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Депутат Роднина: «Российский футбол – хроническая болезнь. Тратят много, а играть не научились»

Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ, высказалась о российском футболе. Она считает его болезнью.

«Я футбол не смотрю, была только на ЧМ-2018. Мне не нравится футбол, он слишком ленивый, особенно российский. Мне в этом плане больше нравится баскетбол, волейбол – там интенсивная смена событий. А в футболе, пока они забегут… Весь первый тайм они бегают с мыслью: «Вот бы еще второй тайм выдержать». Такой футбол только в России, в мире он другой.

Я случайно была в Испании на игре «Барселоны» и увидела не спорт, а представление. Они чудно владеют мячом, чувствуют публику. Это красивое представление! Когда опасный момент, футболисты сразу соображают, чувствуют его! А самое главное – видно, что они этим занимаются с удовольствием. Кайфуют! А в России вижу только кислые физиономии футболистов, вечно плюющие… Не хочу обижать их, я из такого вида спорта, где нам говорили, что мы должны приносить удовольствие публике в любой ситуации.

В наш футбол вкладывают миллионы рублей. Считаю, российский футбол – хроническая болезнь наших мужчин. Абсолютно! Бегают лениво, а еще деньги вкладывают. Вот Роман Абрамович вложил деньги в «Челси» и добился успеха.

Я всегда думаю, если вы себя называете профессионалами, зачем вы без конца лезете в бюджет страны и компаний? Профессионал должен не зарабатывать много, а научиться делать деньги.

Футбольный бизнес в России плохой. А если бизнес неудачный, есть два варианта: банкротиться или сокращать как-то, либо продавать. За эти 25 лет, что у нас называют «профессиональным футболом», можно было бы научиться зарабатывать деньги. Тратят много, а играть не научились», – сказала Роднина.

  • 72-летняя Роднина – 3-кратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
  • Она находится в Государственной думе с 2007 года.
  • В 1974 году Роднина закончила Центральный институт физической культуры.

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Источник: «РБ Спорт»

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07.04.2022 00:20
Комментарии13
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 16:21

    Если российский футбол не интересен, зачем тогда выдавать свои рекомендации. Депутаты давно оторваны от реальной жизни.

    0
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 7 апреля, 15:21

    Бабуля, ЕЗЖАЙ на родину в США!...(

    0
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    Рейтинг: +587

    dimar 7 апреля, 12:10

    Забавно, человек не может связно и последовательно выразить свои мысли, но при этом, является депутатом)

    0
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner > dimar 7 апреля, 15:24

    Это возраст. Хотя не факт, что и раньше она могла что то внятно сформулировать. Ну и не прошла бабулька испытания медными трубами.

    0
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    Рейтинг: +24424

    vladimir-7 7 апреля, 11:45

    Какую пользу России и его народу может принести депутат ГД, имеющий 2-е
    гражданство и жильё за рубежом и готовый в трудную или опасную ситуацию
    в стране, бросить Родину и сбежать по другую сторону баррикады, в стан врагов.
    Такие люди в нашей стране, к сожалению, есть и имя им ПРЕД...ЛИ.

    1
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    Рейтинг: +8967

    САДЫЧОК 7 апреля, 10:37

    Не хороший она человек- но говорит всё правильно !

    1
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    Рейтинг: +1455

    Vitaga 7 апреля, 09:40

    ))) ппц очередной перл от старушки с деменцией. Дума тратит денег куда больше чем стоит наш весь футбол и тратит бездарно триллионы. вот где хроническая болезнь. сидят там годами а нормальные законы принимать так и не научились. даже соблюдать принятые не могут сами).

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    Рейтинг: +7720

    piligrim1986 7 апреля, 08:59

    роднина, ты разбираешься в футболе? с каких пор? чемодан-вокзал-сшп. давай, до свидания

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    Рейтинг: +15833

    paracetamol 7 апреля, 08:35

    Сама дура!

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    Рейтинг: +16402

    Garrincha58 7 апреля, 07:59

    не тем занимаешься депутат с 2-й ным гражданством

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    Рейтинг: +5544

    Давид59 7 апреля, 07:27

    Взгляд со стороны. Напрашивается в эксперты на МатчТВ. Да, есть проблема - не отдаются на поле на 100%. Но что с этим делать не понятно. Лень матушка.

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