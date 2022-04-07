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  • Депутат Роднина: «Российский футбол – хроническая болезнь. Тратят много, а играть не научились»

Депутат Роднина: «Российский футбол – хроническая болезнь. Тратят много, а играть не научились»

7 апреля 2022, 00:20
12

Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ, высказалась о российском футболе. Она считает его болезнью.

«Я футбол не смотрю, была только на ЧМ-2018. Мне не нравится футбол, он слишком ленивый, особенно российский. Мне в этом плане больше нравится баскетбол, волейбол – там интенсивная смена событий. А в футболе, пока они забегут… Весь первый тайм они бегают с мыслью: «Вот бы еще второй тайм выдержать». Такой футбол только в России, в мире он другой.

Я случайно была в Испании на игре «Барселоны» и увидела не спорт, а представление. Они чудно владеют мячом, чувствуют публику. Это красивое представление! Когда опасный момент, футболисты сразу соображают, чувствуют его! А самое главное – видно, что они этим занимаются с удовольствием. Кайфуют! А в России вижу только кислые физиономии футболистов, вечно плюющие… Не хочу обижать их, я из такого вида спорта, где нам говорили, что мы должны приносить удовольствие публике в любой ситуации.

В наш футбол вкладывают миллионы рублей. Считаю, российский футбол – хроническая болезнь наших мужчин. Абсолютно! Бегают лениво, а еще деньги вкладывают. Вот Роман Абрамович вложил деньги в «Челси» и добился успеха.

Я всегда думаю, если вы себя называете профессионалами, зачем вы без конца лезете в бюджет страны и компаний? Профессионал должен не зарабатывать много, а научиться делать деньги.

Футбольный бизнес в России плохой. А если бизнес неудачный, есть два варианта: банкротиться или сокращать как-то, либо продавать. За эти 25 лет, что у нас называют «профессиональным футболом», можно было бы научиться зарабатывать деньги. Тратят много, а играть не научились», – сказала Роднина.

  • 72-летняя Роднина – 3-кратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
  • Она находится в Государственной думе с 2007 года.
  • В 1974 году Роднина закончила Центральный институт физической культуры.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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Юрэс
1649280753
Тоже мне НОВОСТЬ
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Давид59
1649305627
Взгляд со стороны. Напрашивается в эксперты на МатчТВ. Да, есть проблема - не отдаются на поле на 100%. Но что с этим делать не понятно. Лень матушка.
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Garrincha58
1649307581
не тем занимаешься депутат с 2-й ным гражданством
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paracetamol
1649309728
Сама дура!
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piligrim1986
1649311166
роднина, ты разбираешься в футболе? с каких пор? чемодан-вокзал-сшп. давай, до свидания
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Vitaga
1649313646
))) ппц очередной перл от старушки с деменцией. Дума тратит денег куда больше чем стоит наш весь футбол и тратит бездарно триллионы. вот где хроническая болезнь. сидят там годами а нормальные законы принимать так и не научились. даже соблюдать принятые не могут сами).
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САДЫЧОК
1649317023
Не хороший она человек- но говорит всё правильно !
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vladimir-7
1649321119
Какую пользу России и его народу может принести депутат ГД, имеющий 2-е гражданство и жильё за рубежом и готовый в трудную или опасную ситуацию в стране, бросить Родину и сбежать по другую сторону баррикады, в стан врагов. Такие люди в нашей стране, к сожалению, есть и имя им ПРЕД...ЛИ.
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dimar
1649322631
Забавно, человек не может связно и последовательно выразить свои мысли, но при этом, является депутатом)
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zigbert
1649337697
Если российский футбол не интересен, зачем тогда выдавать свои рекомендации. Депутаты давно оторваны от реальной жизни.
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