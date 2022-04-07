Депутат Роднина: «Российский футбол – хроническая болезнь. Тратят много, а играть не научились»

Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ, высказалась о российском футболе. Она считает его болезнью.

«Я футбол не смотрю, была только на ЧМ-2018. Мне не нравится футбол, он слишком ленивый, особенно российский. Мне в этом плане больше нравится баскетбол, волейбол – там интенсивная смена событий. А в футболе, пока они забегут… Весь первый тайм они бегают с мыслью: «Вот бы еще второй тайм выдержать». Такой футбол только в России, в мире он другой.

Я случайно была в Испании на игре «Барселоны» и увидела не спорт, а представление. Они чудно владеют мячом, чувствуют публику. Это красивое представление! Когда опасный момент, футболисты сразу соображают, чувствуют его! А самое главное – видно, что они этим занимаются с удовольствием. Кайфуют! А в России вижу только кислые физиономии футболистов, вечно плюющие… Не хочу обижать их, я из такого вида спорта, где нам говорили, что мы должны приносить удовольствие публике в любой ситуации.

В наш футбол вкладывают миллионы рублей. Считаю, российский футбол – хроническая болезнь наших мужчин. Абсолютно! Бегают лениво, а еще деньги вкладывают. Вот Роман Абрамович вложил деньги в «Челси» и добился успеха.

Я всегда думаю, если вы себя называете профессионалами, зачем вы без конца лезете в бюджет страны и компаний? Профессионал должен не зарабатывать много, а научиться делать деньги.

Футбольный бизнес в России плохой. А если бизнес неудачный, есть два варианта: банкротиться или сокращать как-то, либо продавать. За эти 25 лет, что у нас называют «профессиональным футболом», можно было бы научиться зарабатывать деньги. Тратят много, а играть не научились», – сказала Роднина.