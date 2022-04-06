Экс-директор РПЛ Заварзин: «Наши арбитры прекрасно судят в Европе, а в чемпионате России получается не очень»

Юрий Заварзин, бывший генеральный директор РПЛ, прокомментировал последние ошибки арбитров чемпионата России. Некоторые по итогам 23-го тура отстранены.
«Что делать с российскими судьями? Надо судить по правилам – вот и все. Они правильно судят тогда, когда сами захотят. Арбитры все взрослые люди. В Европе прекрасно судят, а в российском чемпионате получается не очень.
Надо ли приглашать иностранных арбитров? У нас квалифицированные судьи и не вижу смысла в приглашении иностранцев», – считает Заварзин.
- Сергей Карасев по итогам матча «Локомотив» – «Спартак» (1:0) отстранен на 1 матч.
- Игорь Панин (ЦСКА – «Урал» (2:2)), Алексей Сухой («Краснодар» – «Динамо» (0:1)) отстранены до конца сезона.
- Накануне их ошибки признала ЭСК РФС.
Источник: «РБ Спорт»