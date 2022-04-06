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Экс-директор РПЛ Заварзин: «Наши арбитры прекрасно судят в Европе, а в чемпионате России получается не очень»

Юрий Заварзин, бывший генеральный директор РПЛ, прокомментировал последние ошибки арбитров чемпионата России. Некоторые по итогам 23-го тура отстранены.

«Что делать с российскими судьями? Надо судить по правилам – вот и все. Они правильно судят тогда, когда сами захотят. Арбитры все взрослые люди. В Европе прекрасно судят, а в российском чемпионате получается не очень.

Надо ли приглашать иностранных арбитров? У нас квалифицированные судьи и не вижу смысла в приглашении иностранцев», – считает Заварзин.

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Источник: «РБ Спорт»

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06.04.2022 19:27
Комментарии1
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    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 6 апреля, 20:29

    Потому что за такое *овно что они торят в РПЛ, их давно бы отстранили, а у нас на матч два...

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