Экс-директор РПЛ Заварзин: «Наши арбитры прекрасно судят в Европе, а в чемпионате России получается не очень»

Юрий Заварзин, бывший генеральный директор РПЛ, прокомментировал последние ошибки арбитров чемпионата России. Некоторые по итогам 23-го тура отстранены.

«Что делать с российскими судьями? Надо судить по правилам – вот и все. Они правильно судят тогда, когда сами захотят. Арбитры все взрослые люди. В Европе прекрасно судят, а в российском чемпионате получается не очень.

Надо ли приглашать иностранных арбитров? У нас квалифицированные судьи и не вижу смысла в приглашении иностранцев», – считает Заварзин.