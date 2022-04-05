Зарема: «Судейская система на дне. Можно объявлять траур по российскому футболу»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в РПЛ.

ЭСК признала ошибочным решение не удалять Бека-Бека в матче «Локо» – «Спартак» (1:0).

Судьи ошиблись против «Спартака» в третьем матче подряд.

«В очередной раз признали ошибку в нашем матче. А дальше что? На этот и другие вопросы нет ответа. Кто главный по судейству сейчас?

Почему фактические правила меняются не просто в течение одного сезона, а от матча к матчу в зависимости от того, какой надо сделать результат? Зачем нужен орган ЭСК? В чeм его функционал, кроме оценки? Почему молчат Дюков и Хачатурянц?

Судейская система на дне, можно объявлять траур по российскому футболу. Какое желание тратиться на академии, школы, никому не нужный женский футбол, если судья безнаказанно делает любой результат, чтобы удовлетворить фантазии некоторых руководителей о еврокубках?» — сказала Салихова.