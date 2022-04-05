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    Зарема: «Судейская система на дне. Можно объявлять траур по российскому футболу»

    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в РПЛ.

    • ЭСК признала ошибочным решение не удалять Бека-Бека в матче «Локо» – «Спартак» (1:0).
    • Судьи ошиблись против «Спартака» в третьем матче подряд.

    «В очередной раз признали ошибку в нашем матче. А дальше что? На этот и другие вопросы нет ответа. Кто главный по судейству сейчас?

    Почему фактические правила меняются не просто в течение одного сезона, а от матча к матчу в зависимости от того, какой надо сделать результат? Зачем нужен орган ЭСК? В чeм его функционал, кроме оценки? Почему молчат Дюков и Хачатурянц?

    Судейская система на дне, можно объявлять траур по российскому футболу. Какое желание тратиться на академии, школы, никому не нужный женский футбол, если судья безнаказанно делает любой результат, чтобы удовлетворить фантазии некоторых руководителей о еврокубках?» — сказала Салихова.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.04.2022 22:48
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 6 апреля 2022, 07:00

      Здесь правильно пишут: если бы все были бы против Спартака, то не писали бы столько про ее высказывания. А по делу - так это все знают. Но что на выходе?!

      0
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 6 апреля 2022, 06:17

      Денежное дно для судей

      0
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      Рейтинг: +5776

      ySS 6 апреля 2022, 02:44

      Прекратите цитировать глупости бабы

      3
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > ySS 6 апреля 2022, 11:04

      Три ошибки, повлиявшие на исход матчей Спартака в трех последних турах ПРИЗНАНЫ, так почему надо об этом молчать ? !!!

      3
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      Рейтинг: +1170

      inzek 6 апреля 2022, 00:06

      открестившись от клубных пристрастий, а инстасамка права. только 3 косяка, только в 3 матчах и только против Спартака. матч тв, точнее газпром тв даже повторы не делает. комментаторы окуни. да, 22 год чемпион зинит, но всем пофигу на это убожество. но косяки в каждом туре. и эти косяки реально влияют на исходы матча. уж где-где, а тут мисс уфа права.

      2
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 5 апреля 2022, 23:44

      Какое желание тратиться на... если судья безнаказанно делает любой результат, чтобы удовлетворить фантазии некоторых руководителей о еврокубках? Потому что "дорогая" Зарема, время удовлетворений спартака - потому что ОН ОДИН такой в РФ - прошло! Поэтому, когда ряд команд с начала 00-х набрали мышечную массу для создания конкуренции и приносили евробаллы в общую копилку нашего еврорейтинга, удовлетворение сего клуба многим настое.б.е.н.и.л.о, т.к. постоянно наблюдался глубочайший обсёр на Евроарене (последний год не в счёт).
      P.S. Данное высказывание не обозначает мою точку зрения на то, чтобы засуживать спартак! Я против любого подсуживания. Это P.S. для некоторых недалёких, не разучивших ещё все буквы в нашем словаре, они знают про себя.

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 5 апреля 2022, 23:40

      Какое желание тратиться на......, если судья безнаказанно делает любой результат, чтобы удовлетворить фантазии некоторых руководителей о еврокубках? Потому что "дорогая" Зарема, время удовлетворений спартака - потому что ОН ОДИН такой в РФ - прошло! Поэтому, когда ряд команд с начала 2000-х набрали мышечную массу для создания конкуренции и приносили евробаллы в общую копилку нашего еврорейтинга, удовлетворение сего клуба многим настое.б.е.н.и.л.о, т.к. постоянно наблюдался глубочайший обсёр на Евроарене (лучик света последний еврокубковый поход). Поэтому, вставай в очередь со всеми смертными P.S. Данное высказывание не обозначает мою точку зрения на то, чтобы засуживать спартак! Я против любого подсуживания. Это P.S. для некоторых недалёких

      0
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      ...
      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > DMитрий 6 апреля 2022, 11:08

      " Ты считаешь, что Спартак заслуживает того , что бы его засуживали, но ты против этого " - я правильно понял твой посыл ? ((

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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > Persona_non_Grata 6 апреля 2022, 17:21

      Не совсем. Я считаю, что Спартак должен побывать какое-то время в той же ситуации, в которой были остальные клубы, имевшие шанс бороться в тот или иной период за чемпионство, но им это не дали по причинам, на которые жалуется данный клуб. Как говорится: тем же местом и в тоже говно. Надеюсь, что скоро все перестанут мериться ху.ями под ковром и все мы станем честнее и объективнее.

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 5 апреля 2022, 22:59

      Ни дня без Спартаковской вещуньи...(

      5
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      Рейтинг: +28519

      JTherry > Cleaner 5 апреля 2022, 23:11

      а ты сводки ВЭБ.РФ читай, глядишь, скоро твою "вещую" конюшню продадут какому-нибудь саудиту...)

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > derrik2000 6 апреля 2022, 10:16

      То ли Федун ПОД КАБЛУКОМ!..)

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > JTherry 6 апреля 2022, 10:19

      JTherry, вы эту хрень о ЦСКА уже год как печатаете. Мне пофиг ваша писанина. Не заметили еще? Я не отвечаю на Ваш этот бред. Зачем себя в таком глупом виде выставляете? УГОМОНИТЕСЬ!..(

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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > Cleaner 6 апреля 2022, 11:09

      Ни дня без очередной глупости от Cleaner (((

      4
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      Рейтинг: +28519

      JTherry > Cleaner 6 апреля 2022, 14:03

      так и ты УГОМОНИСЬ писать всякую "хрень" про Спартак... глупее тебя никто не пишет, хоть и чрезвычайно "вежливо"...(

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