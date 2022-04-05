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  • Зарема: «Судейская система на дне. Можно объявлять траур по российскому футболу»

Зарема: «Судейская система на дне. Можно объявлять траур по российскому футболу»

5 апреля 2022, 22:48
9

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в РПЛ.

  • ЭСК признала ошибочным решение не удалять Бека-Бека в матче «Локо» – «Спартак» (1:0).
  • Судьи ошиблись против «Спартака» в третьем матче подряд.

«В очередной раз признали ошибку в нашем матче. А дальше что? На этот и другие вопросы нет ответа. Кто главный по судейству сейчас?

Почему фактические правила меняются не просто в течение одного сезона, а от матча к матчу в зависимости от того, какой надо сделать результат? Зачем нужен орган ЭСК? В чeм его функционал, кроме оценки? Почему молчат Дюков и Хачатурянц?

Судейская система на дне, можно объявлять траур по российскому футболу. Какое желание тратиться на академии, школы, никому не нужный женский футбол, если судья безнаказанно делает любой результат, чтобы удовлетворить фантазии некоторых руководителей о еврокубках?» — сказала Салихова.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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inzek
1649192802
открестившись от клубных пристрастий, а инстасамка права. только 3 косяка, только в 3 матчах и только против Спартака. матч тв, точнее газпром тв даже повторы не делает. комментаторы окуни. да, 22 год чемпион зинит, но всем пофигу на это убожество. но косяки в каждом туре. и эти косяки реально влияют на исходы матча. уж где-где, а тут мисс уфа права.
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ySS
1649202292
Прекратите цитировать глупости бабы
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moskowcity-petrv
1649215047
Денежное дно для судей
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житель СПб
1649217608
Здесь правильно пишут: если бы все были бы против Спартака, то не писали бы столько про ее высказывания. А по делу - так это все знают. Но что на выходе?!
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