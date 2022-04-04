Зарема: «Не надо ухмыляться о вылете «Спартака». Через полгода РПЛ и ФНЛ сольются в единую непонятную субстанцию»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила первому заместителю председателя Госдумы России Александру Жукову.

«Мне очень понравилось интервью с Жуковым, которое сделал Сергей Егоров. Блогера этого не люблю, но здесь он отработал на отлично.

За секунды автор перечислил конкретные проблемы и спросил о дальнейшей судьбе футбола. Ответ господина Жукова на все тревоги прекрасен: «Ну и что? Все нормально».

Поэтому, дорогие болельщики «Спартака», самые принципиальные (в отличие от фанов других клубов) и в знак протеста против FAN ID бойкотирующие матчи команды, лишая ее поддержки, такой вопрос: вы реально верите, что принимавшие закон услышат вас и заметят пустые трибуны?

Для тех депутатов, которые голосовали, футбол не является главным видом спорта, у них и так «все нормально». А вы смотрите футбол по телевизору, делая рейтинги спортивному телеканалу.

Последние пять секунд того интервью были шедевральными, когда господин Жуков бросил напоследок: «Спартак» может вылететь с такой игрой!». Куда вылететь-то? Мы уже с треском вылетели из всех соревнований!

Наши игроки до сих пор под впечатлением от того, как славно съездили в Лейпциг, повидались с тренером, который, несмотря на два сезона мучений с кучей карточек и дисквалификаций, вывел «Спартак» в зону тех самых еврокубков.

Мы замучились подсчитывать доходы от обилия новых партнеров, наши социальные сети бьют один рекорд за другим, а стоимость бренда «Спартак» взлетела до небес.

Видимо, придется все-таки установить новые полноростовые турникеты не только у стадиона, но и перед офисом, чтобы сдержать поток новых иностранных инвестиций City Group, пивных компаний, а также киносъемочных групп от Netflix и Disney. Выход первой серии All or nothing уже завтра.

Ждите! В той же реальности, в которой наши сборники побывали в Катаре и привезли всем родным магнитики на холодильник.

Не надо с сарказмом ухмыляться о вылете: через полгода, после ухода легионеров, РПЛ и ФНЛ сольются в единую непонятную субстанцию с еще большим разрывом в качестве команд первой тройки и всей остальной массы, играющей в дворовый футбол – нет техники, оторви ноги сопернику», – написала Зарема в колонке для «Осторожно, медиа».

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