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  • Главные новости дня. Миранчук сделал ассист, Языджи установил рекорд РПЛ, «Спартак» потерял шансы на чемпионство

Главные новости дня. Миранчук сделал ассист, Языджи установил рекорд РПЛ, «Спартак» потерял шансы на чемпионство

4 апреля 2022, 01:49
1

Хван приостановил контракт с «Рубином»

Фомин реализовал 22-й пенальти в карьере из 22 попыток.

Миранчук отдал голевую за «Аталанту». Он лучший игрок сезона топ-5 лиг Европы по ассистам с замены

Языджи установил рекорд РПЛ, забив в первых пяти матчах

«Спартак» лишился шансов на чемпионство

Мбаппе забил 2 гола и сделал 3 ассиста в матче с «Лорьяном»

«Динамо» обыграло «Краснодар», ЦСКА спас ничью с «Уралом», «Зенит» потерял очки с «Сочи».

«Урал» подаст жалобу на судейство в матче с ЦСКА

«Барселона» поднялась на второе место после победы над «Севильей».

Ван Гаал сообщил, что болен раком

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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Марк Аврелий!
1649032631
Спартак не потерял шансы на стыки!!!!
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