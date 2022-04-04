Главные новости дня. Миранчук сделал ассист, Языджи установил рекорд РПЛ, «Спартак» потерял шансы на чемпионство

Хван приостановил контракт с «Рубином»

Фомин реализовал 22-й пенальти в карьере из 22 попыток.

Миранчук отдал голевую за «Аталанту». Он лучший игрок сезона топ-5 лиг Европы по ассистам с замены

Языджи установил рекорд РПЛ, забив в первых пяти матчах

«Спартак» лишился шансов на чемпионство

Мбаппе забил 2 гола и сделал 3 ассиста в матче с «Лорьяном»

«Динамо» обыграло «Краснодар», ЦСКА спас ничью с «Уралом», «Зенит» потерял очки с «Сочи».

«Урал» подаст жалобу на судейство в матче с ЦСКА

«Барселона» поднялась на второе место после победы над «Севильей».

Ван Гаал сообщил, что болен раком