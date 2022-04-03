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  • Главные новости дня. Федун потерял 80% от состояния; Едвай может перейти из «Локомотива» в «Трабзонспор»

Главные новости дня. Федун потерял 80% от состояния; Едвай может перейти из «Локомотива» в «Трабзонспор»

3 апреля 2022, 01:22
2

Капелло отказался общаться с российскими журналистами.

ФИФА изменила расписание ЧМ-2022. Турнир откроет матч Сенегал – Нидерланды.

«Краснодар» зимой потребовал у «Зенита» 40 миллионов за Сафонова («РБ Спорт»).

«Трабзонспор» хочет подписать защитника «Локомотива» Едвая.

Филимонов: «Предвзятое отношение и цинизм к сборной России были всегда».

Владелец «Спартака» Федун потерял 80% состояния из-за санкций (Bloomberg).

Зарема – о матче с «Локомотивом»: «Варварство».

Судья Федотов: «VAR нарушил протокол, отменив гол «Спартака»! Если было заранее сказано, что не будет линий, VAR не может отменять гол на глаз».

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак», Изидор забил в четвертом матче подряд.

Депутат Жуков: «У «Спартака» появился шанс на вылет».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Марк Аврелий!
1648946140
Лучше бы он Зарему потерял!!!
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Plyash
1648971814
Это Федуновские проблемы,весь его капитал лежит в банках под проценты,часть работает на бизнес.Кто виноват,если он и его управляющие помощники бараны?Жаль только,что Спартак зависит от него.
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