Главные новости дня. Федун потерял 80% от состояния; Едвай может перейти из «Локомотива» в «Трабзонспор»

Капелло отказался общаться с российскими журналистами.

ФИФА изменила расписание ЧМ-2022. Турнир откроет матч Сенегал – Нидерланды.

«Краснодар» зимой потребовал у «Зенита» 40 миллионов за Сафонова («РБ Спорт»).

«Трабзонспор» хочет подписать защитника «Локомотива» Едвая.

Филимонов: «Предвзятое отношение и цинизм к сборной России были всегда».

Владелец «Спартака» Федун потерял 80% состояния из-за санкций (Bloomberg).

Зарема – о матче с «Локомотивом»: «Варварство».

Судья Федотов: «VAR нарушил протокол, отменив гол «Спартака»! Если было заранее сказано, что не будет линий, VAR не может отменять гол на глаз».

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак», Изидор забил в четвертом матче подряд.

Депутат Жуков: «У «Спартака» появился шанс на вылет».