Депутат Жуков: «У «Спартака» появился шанс на вылет»

Болельщик «Спартака», депутат Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). Он не исключил вылет спартаковцев в ФНЛ.

«У «Спартака» появился шанс на вылет. Если дальше так играть...» – сказал Жуков.

Единственный засчитанный мяч в матче забил Вильсон Изидор на 85-й минуте.

«Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте.

Владелец «Спартака» Федун потерял 80 процентов от состояния из-за санкций.

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