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Депутат Жуков: «У «Спартака» появился шанс на вылет»

Болельщик «Спартака», депутат Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). Он не исключил вылет спартаковцев в ФНЛ.

«У «Спартака» появился шанс на вылет. Если дальше так играть...» – сказал Жуков.

  • Единственный засчитанный мяч в матче забил Вильсон Изидор на 85-й минуте.
  • «Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте.
  • Владелец «Спартака» Федун потерял 80 процентов от состояния из-за санкций.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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02.04.2022 22:47
Комментарии18
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    Рейтинг: +316

    Guinnesss 50 минут назад

    В ФНЛ бюджет меньше, Спартаку самый раз

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    Рейтинг: +3842

    tarasofka 56 минут назад

    не вылетит. щас закон примут, чтобы в этом сезоне никто не вылетал, расширят лигу. федун постарался на славу, не просто так 99% состояния потратил.

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    Рейтинг: +15755

    paracetamol 1 час назад

    Золотые слова! Да и Федуну надо было денежки в Рашке держать, говорил ему ВВП и не раз, а так один актив остался - свинарник.

    0
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    Рейтинг: +3115

    serhio80 > paracetamol 1 час назад

    Рагуля, ты откуда вылезло?

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    Рейтинг: +15755

    paracetamol > serhio80 1 час назад

    Из нефтяной скважины, цидюля!

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    Рейтинг: +3092

    lordmrv 1 час назад

    А чьих он будет? ЕДеРаст?

    1
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    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > lordmrv 1 час назад

    А что есть сомнения ?

    1
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    Рейтинг: +3092

    lordmrv > Persona_non_Grata 1 час назад

    прости, в сортах говна не разбираюсь)))

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    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > lordmrv 3 минуты назад

    Запах не вызывает сомнений .

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    Рейтинг: +3115

    serhio80 1 час назад

    А почему это назвали болельщиком клуба? И кто это чтобы его слова тут цитировать?)

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    Рейтинг: +6898

    vladik12 > serhio80 1 час назад

    Опять бухой там?

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    Рейтинг: +15116

    Cleaner 1 час назад

    Шанс на вылет у Спартака и не терялся...)

    0
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    Рейтинг: +9974

    Alekxei Z. 1 час назад

    Клоун , а ничего что Спартак играл лучше и создал больше , но ...
    Кстати , депутаты госдумы умом не отличаются и неважно чьи они болелы.

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    Рейтинг: +15116

    Cleaner > Alekxei Z. 1 час назад

    Спартак НЕ играл ЛУЧШЕ. Не льстите команде и не выдавайте желаемое за действительное. Справедливости ради, скажу, что Спартак играл и НЕ ХУЖЕ, чем Локо. Все решило мастерство бьющего. Вот с этим(мастерством) у нынешнего Спартака беда...

    0
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    Рейтинг: +3115

    serhio80 > Cleaner 1 час назад

    Лучше, хуже... Это пустое) игру решил вар, которого на этой игре быть должно было. Спартак играл лучше и гол забил на тяжелейшем поле. Красную в очередной раз не увидели.

    0
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    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

    Статистика тебе в руки и главное - попытайся оценивать не предвзято, РЕАЛЬНЫХ моментов у нас было больше .

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    Рейтинг: +15116

    Cleaner > Persona_non_Grata 1 час назад

    Моменты бывают ГОЛЕВЫМИ. У Спартака был один голевой момент, но Соболь его запорол. А Изидор свой момент использовал на все сто! И такое у Спартака повторяется из игры в игру. Создаете моменты, но из-за низкого мастерства игроков не реализуете их. Реализация и определяет класс команды.
    Это если оценивать все - непредвзято.

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    Рейтинг: +213

    Pangolin 2 часа назад

    Ну Динамо помог вылет в ФНЛ, не в пример Спартаку щас играет.

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