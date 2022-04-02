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Депутат Жуков: «У «Спартака» появился шанс на вылет»

2 апреля 2022, 22:47
25

Болельщик «Спартака», депутат Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). Он не исключил вылет спартаковцев в ФНЛ.

«У «Спартака» появился шанс на вылет. Если дальше так играть...» – сказал Жуков.

  • Единственный засчитанный мяч в матче забил Вильсон Изидор на 85-й минуте.
  • «Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте.
  • Владелец «Спартака» Федун потерял 80 процентов от состояния из-за санкций.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (25)
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Pangolin
1648929314
Ну Динамо помог вылет в ФНЛ, не в пример Спартаку щас играет.
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serhio80
1648930640
А почему это назвали болельщиком клуба? И кто это чтобы его слова тут цитировать?)
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lordmrv
1648930928
А чьих он будет? ЕДеРаст?
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paracetamol
1648931138
Золотые слова! Да и Федуну надо было денежки в Рашке держать, говорил ему ВВП и не раз, а так один актив остался - свинарник.
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Guinnesss
1648933951
В ФНЛ бюджет меньше, Спартаку самый раз
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Krics
1648946326
чесно, лучше госдуму разогнать,больше пользы будет
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jek718875
1648949665
Не беда, в следующем сезоне будет чемпионом ФНЛ
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житель СПб
1648964774
Почитал комменты... Ну народ у нас настолько не осведомлен в реалиях собственной страны - что аж диву даешься... Можно по разному относиться к властным структурам и партиям - не хочу об этом, так как все тут ясно - но у нас вообще-то в руководстве встречаются и неплохие технические руководители, которых часто бросают за другими убирать. Например, Козак. И кстати - и А.Жуков! Который и зам. Председателя Правительства был, и на одной из Олимпиад отвечал за организацию всего, и зам. Председателя Гос.Думы тоже был. Так что это - не какой-то спортсмен, певец и т.п. - попавший туда по блату денег заработать. А теперь - про футбол... Ну раз он болельщик Спартака - то его простить то можно за такое высказывание. Это - от обиды за свой клуб, от рас
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BRO_football
1648977488
Если вдруг Спартак свалится на места 13-16, то можете быть уверены, что в РФС реализуют план, при котором ни один клуб из РПЛ не вылетит. Решение о расширении РПЛ уже практически принято.
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paracetamol
1648980983
Вылет свиней в пердив - самое правильное и взвешенное решение. Давай вместо свиней Волгоград или Воронеж, города, где любят и ценят футбол.
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