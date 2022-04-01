Министр Матыцин: «Включение русского в список официальных языков ФИФА – уважение к активной позиции РФС и проведенным Россией событиям»

Олег Матыцин, министр спорт РФ, прокомментировал включение русского языка в список официальных ФИФА. Он считает это знаком уважения.

«То, что РФС не стали исключать – так это и не рассматривалось даже. А включение русского языка в список официальных языков ФИФА – знак уважения к тем событиям, которые Россия проводила на самом высоком уровне, к активной позиции РФС.

Думаю, разум восторжествует, негативные эмоции уйдут на второй план. Я надеюсь, международные федерации поймут, что без российского спорта развитие мирового спорта невозможно. Вот сейчас я на чемпионате России по лыжным гонкам и даже не представляю, как можно провести чемпионат мира без наших спортсменов. И зрелищность будет гораздо ниже.

ФИФА как одна из мощнейших федераций приняла сбалансированное решение. Это хороший импульс для других стран и их руководителей. Спорт – мощнейший фактор объединения и развития. Надеюсь, представители других международных федераций придут к пониманию, что российский спорт должен максимально быстро вернуться на мировую арену», – сказал Матыцин.

ФИФА решила не исключать Россию из состава организации.

УЕФА наряду с ФИФА отстранили российские команды от международных соревнований.

Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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