⚽ РПЛ. «Сочи» примет «Зенит», «Краснодар» – «Динамо», ЦСКА – «Урал»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Сегодня, 3 апреля, программа 23-го тура РПЛ завершится тремя матчами. Сначала «Краснодар» примет «Динамо».
Затем ЦСКА сыграет с «Уралом». Завершат день «Сочи» и «Зенит».
Россия. РПЛ. 23-й тур
3 апреля, 14:00
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)
3 апреля, 16:30
Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)
3 апреля, 19:00
Рубин (Казань) – Химки – 2:3 (0:0)
Голы: 1:0 – Онугха, 56; 1:1 – Глушаков, 60; 1:2 – Кухарчук, 62; 2:2 – Тихий, 85 (в свои ворота); 2:3 – Волков, 90.
Крылья Советов (Самара) – Уфа – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Журавлeв, 12; 1:1 – Костанца, 68; 1:2 – Агаларов, 87.
Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 0:0
Удаление: Чаушич, 45+7 – нет.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Нижний Новгород – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Эннин, 7; 1:1 – Щетинин, 25; 1:2 – Стоцкий, 45+1.
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Изидор, 85.
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