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⚽ РПЛ. «Сочи» примет «Зенит», «Краснодар» – «Динамо», ЦСКА – «Урал»

Сегодня, 3 апреля, программа 23-го тура РПЛ завершится тремя матчами. Сначала «Краснодар» примет «Динамо».

Затем ЦСКА сыграет с «Уралом». Завершат день «Сочи» и «Зенит».

Россия. РПЛ. 23-й тур

Краснодар – Динамо (Москва)

3 апреля, 14:00

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

3 апреля, 16:30

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)

3 апреля, 19:00

Рубин (Казань) – Химки – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Онугха, 56; 1:1 – Глушаков, 60; 1:2 – Кухарчук, 62; 2:2 – Тихий, 85 (в свои ворота); 2:3 – Волков, 90.

Крылья Советов (Самара) – Уфа – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Журавлeв, 12; 1:1 – Костанца, 68; 1:2 – Агаларов, 87.

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 0:0

Удаление: Чаушич, 45+7 – нет.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Нижний Новгород – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Эннин, 7; 1:1 – Щетинин, 25; 1:2 – Стоцкий, 45+1.

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Изидор, 85.

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 10:46
Комментарии3
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    Рейтинг: +10

    rtgyuh 4 часа назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +2086

    Январь 59 > rtgyuh 1 час назад

    Ну ну. Проверено говоришь? А если я поставлю 10 косых , и не зайдет ставка? Ты ответишь за базар? Или на зоне за базар перед нами не отвечают?

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    Рейтинг: +6678

    mamba9090909 2 апреля, 09:46

    Ну что, свинки, момент истины? Покажите сегодня свой спартаковский дух. Вспомните, кто вы.

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