⚽ РПЛ. «Рубин» сыграет с «Химкам», «Локомотив» и «Спартак» встретятся завтра

Сегодня, 1 апреля, матчем «Рубин» – «Химки» откроется программа 23-го тура РПЛ.
Завтра в Москве на «РЖД Арене» сыграют «Локомотив» и «Спартак».
Россия. РПЛ. 22-й тур
1 апреля, 19:00
2 апреля, 14:00
Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный)
2 апреля, 14:00
Ростов (Ростов-на-Дону) – Нижний Новгород
2 апреля, 16:30
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва)
2 апреля, 19:30
3 апреля, 14:00
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)
3 апреля, 16:30
Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)
3 апреля, 19:00
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