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⚽ РПЛ. «Рубин» сыграет с «Химкам», «Локомотив» и «Спартак» встретятся завтра

Сегодня, 1 апреля, матчем «Рубин»«Химки» откроется программа 23-го тура РПЛ.

Завтра в Москве на «РЖД Арене» сыграют «Локомотив» и «Спартак».

Россия. РПЛ. 22-й тур

Рубин (Казань) – Химки

1 апреля, 19:00

Крылья Советов (Самара) – Уфа

2 апреля, 14:00

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный)

2 апреля, 14:00

Ростов (Ростов-на-Дону) – Нижний Новгород

2 апреля, 16:30

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва)

2 апреля, 19:30

Краснодар – Динамо (Москва)

3 апреля, 14:00

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

3 апреля, 16:30

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)

3 апреля, 19:00

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Источник: Бомбардир.ру

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