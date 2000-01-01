⚽ РПЛ. «Локомотив» победил «Спартак»; «Сочи» и «Зенит» сыграют сегодня

Ну что, свинки, момент истины? Покажите сегодня свой спартаковский дух. Вспомните, кто вы.
Вчера, 2 апреля, 23-й тур чемпионата России продолжился четырьмя матчами.
В 14:00 мск стартовали сразу две встречи: «Крылья Советов» – «Уфа» (1:2) и «Арсенал» – «Ахмат» (0:0).
Затем «Ростов» принял «Нижний Новгород» (1:2).
А закрыли игровой день «Локомотив» и «Спартак» (1:0).
Россия. РПЛ. 23-й тур
3 апреля, 14:00
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)
3 апреля, 16:30
Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)
3 апреля, 19:00
Рубин (Казань) – Химки – 2:3 (0:0)
Голы: 1:0 – Онугха, 56; 1:1 – Глушаков, 60; 1:2 – Кухарчук, 62; 2:2 – Тихий, 85 (в свои ворота); 2:3 – Волков, 90.
Крылья Советов (Самара) – Уфа – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Журавлeв, 12; 1:1 – Костанца, 68; 1:2 – Агаларов, 87.
Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 0:0
Удаление: Чаушич, 45+7 – нет.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Нижний Новгород – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Эннин, 7; 1:1 – Щетинин, 25; 1:2 – Стоцкий, 45+1.
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Изидор, 85.
1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции