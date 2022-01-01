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⚽ РПЛ. «Крылья» примут «Уфу», «Арсенал» сыграет с «Ахматом», «Локо» встретится со «Спартаком»

Сегодня, 2 апреля, 23-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

В 14:00 мск стартуют сразу две встречи: «Крылья Советов»«Уфа» и «Арсенал»«Ахмат».

Затем «Ростов» примет «Нижний Новгород», начало – в 16:30 мск.

А закроют игровой день «Локомотив» и «Спартак». Старт дерби – в 19:30 мск.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Крылья Советов (Самара) – Уфа

2 апреля, 14:00

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный)

2 апреля, 14:00

Ростов (Ростов-на-Дону) – Нижний Новгород

2 апреля, 16:30

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва)

2 апреля, 19:30

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Динамо (Москва)

3 апреля, 14:00

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

3 апреля, 16:30

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)

3 апреля, 19:00

Рубин (Казань) – Химки – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Онугха, 56; 1:1 – Глушаков, 60; 1:2 – Кухарчук, 62; 2:2 – Тихий, 85 (в свои ворота); 2:3 – Волков, 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 12:12
Комментарии1
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    Рейтинг: +6674

    mamba9090909 6 часов назад

    Ну что, свинки, момент истины? Покажите сегодня свой спартаковский дух. Вспомните, кто вы.

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