⚽ РПЛ. «Химки» обыграли «Рубин», «Локомотив» и «Спартак» встретятся сегодня

Вчера, 1 апреля, матчем «Рубин» – «Химки» (2:3) открылась программа 23-го тура РПЛ.

Сегодня в Москве на «РЖД Арене» сыграют «Локомотив» и «Спартак».

Россия. РПЛ. 22-й тур

Крылья Советов (Самара) – Уфа

2 апреля, 14:00

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный)

2 апреля, 14:00

Ростов (Ростов-на-Дону) – Нижний Новгород

2 апреля, 16:30

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва)

2 апреля, 19:30

Краснодар – Динамо (Москва)

3 апреля, 14:00

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

3 апреля, 16:30

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)

3 апреля, 19:00

Рубин (Казань) – Химки – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Онугха, 56; 1:1 – Глушаков, 60; 1:2 – Кухарчук, 62; 2:2 – Тихий, 85 (в свои ворота); 2:3 – Волков, 90.

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