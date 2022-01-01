⚽ РПЛ. «Химки» обыграли «Рубин», «Локомотив» и «Спартак» встретятся сегодня

Вчера, 1 апреля, матчем «Рубин» – «Химки» (2:3) открылась программа 23-го тура РПЛ.
Сегодня в Москве на «РЖД Арене» сыграют «Локомотив» и «Спартак».
Россия. РПЛ. 22-й тур
2 апреля, 14:00
Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный)
2 апреля, 14:00
Ростов (Ростов-на-Дону) – Нижний Новгород
2 апреля, 16:30
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва)
2 апреля, 19:30
3 апреля, 14:00
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)
3 апреля, 16:30
Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)
3 апреля, 19:00
Рубин (Казань) – Химки – 2:3 (0:0)
Голы: 1:0 – Онугха, 56; 1:1 – Глушаков, 60; 1:2 – Кухарчук, 62; 2:2 – Тихий, 85 (в свои ворота); 2:3 – Волков, 90.
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