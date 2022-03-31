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Инфантино: «Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Нужно собирать людей на конгрессах»

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил решение не исключать Россию из состава организации.

«Исключение РФС из ФИФА – не вариант.

Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой», – сказал Инфантино.

  • Русский язык стал одним из официальных в организации.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований.
  • Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13069

    Fusballer 17 минут назад

    Инфантино: «Исключение РФС и ФИФА – не вариант. Нужно собирать людей на конгрессах» - ФИФА давно уже надо исключить из футбола!

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