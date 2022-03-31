Зеленов – об отказе «Спартака» от легионеров: «Не комментируем чью-то аналитику, выдаваемую за инсайды»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию Sport24 о том, что клуб может отказаться от легионеров со следующего сезона.
«Мы не комментируем чью-то аналитику, выдаваемую за инсайды», – сказал Зеленов.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
- В апреле клубу исполнится 100 лет.
- По словам члена исполкома РФС Владимира Афанасьева, владелец клуба Леонид Федун потерял 99% своего состояния.
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Источник: «Чемпионат»