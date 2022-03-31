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Посол Нигерии в РФ: «У нас есть талантливые футболисты, которых можно пригласить в РПЛ»

Нигерийский посол в России Абдуллахи Шеху посоветовал клубам РПЛ обратить внимание на игроков из его страны.

«Если какой-то футбольный клуб, в России или в другой стране, в поиске талантливых футболистов, в Нигерии есть те, кого можно пригласить.

Спорт – это один из столпов как внешней, так и внутренней политики. Мы используем спорт для продвижения нигерийской культуры, талантливых нигерийцев», – сказал дипломат.

  • Сейчас за российские клубы выступают 5 легионеров родом из Нигерии.
  • За всю историю в России их было более 40.

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Источник: «Р-Спорт»

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