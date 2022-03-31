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  • Посол Нигерии в РФ: «У нас есть талантливые футболисты, которых можно пригласить в РПЛ»

Посол Нигерии в РФ: «У нас есть талантливые футболисты, которых можно пригласить в РПЛ»

31 марта 2022, 10:24
3

Нигерийский посол в России Абдуллахи Шеху посоветовал клубам РПЛ обратить внимание на игроков из его страны.

«Если какой-то футбольный клуб, в России или в другой стране, в поиске талантливых футболистов, в Нигерии есть те, кого можно пригласить.

Спорт – это один из столпов как внешней, так и внутренней политики. Мы используем спорт для продвижения нигерийской культуры, талантливых нигерийцев», – сказал дипломат.

  • Сейчас за российские клубы выступают 5 легионеров родом из Нигерии.
  • За всю историю в России их было более 40.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Bozigit
1648716401
Вообще уровень нашего футбола упал, хотя и так было не весело
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BRO_football
1648717709
Все талантливые футболисты играют в Европе. А в России играют те, кому не нашлось там места и проиграли конкуренцию талантливым футболистам.
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portero
1648721318
У нас и своих хватает, вечно талантливых и подающих надежды...
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