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  • Гаврилов: «Это к лучшему, что легионеров в РПЛ становится меньше. Они не заслуживают играть у нас»

Гаврилов: «Это к лучшему, что легионеров в РПЛ становится меньше. Они не заслуживают играть у нас»

30 марта 2022, 23:58
3

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов дал оценку отъезду ряда легионеров из РПЛ. Он видит в этом позитив.

«Раньше не было приезжих, были свои ребята. Приходилось своим опытом, пониманием футбола тащить молодежь, чтобы они тянулись за нами, росли. А наше дело – им помогать.

В связи с политической ситуацией все возвращается, это и к лучшему. Сейчас будет возможность нашей молодежи проявить себя.

А то постоянно привозят легионеров. Откровенно говоря, они не заслуживают играть у нас. Те деньги, которые им платят у нас, они не отрабатывают. А наши молодые футболисты в этом плане ущемлены, им не дают возможности себя проявить.

Пример уже есть: легионеры из «Краснодара» уехали, а молодые ребята вышли и «Спартак» обыграли», – сказал Гаврилов.

  • Россия отстранена от международного футбола.
  • До 7 апреля легионеры в одностороннем порядке могут прерывать контракты с клубами РПЛ.
  • 68-летний Гаврилов дважды выигрывал чемпионат СССР.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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PAREVG.
1648706782
Все верно сказал.
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aleksandr1969
1648719770
согласен полностью))) а еще надо устроить перемирие между фанатами, харе сраться)))
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basil2591
1648730187
... никаких 8 на поле - 2, максимум 3. Это будет серьезный подход к проблеме! А то, что сделали даже полумерами назвать трудно!
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