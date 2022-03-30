Генпродюсер «Матч ТВ» – Уткину: «Вы зациклены на канале. Не дают покоя нереализованные амбиции»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин ответил Василию Уткину, который сообщил, что еще три комментатора собираются покинуть канал.

«Телевидение – это любовь навсегда, а спортивное телевидение – страсть, которая не отпускает долго. Василий покинул телеканал аж в 2016 году, но не дают покоя нереализованные амбиции. Что ж, своей головой (опущу прилагательные, которые были использованы) понимаю, что именно на ответ Василий каждый раз и рассчитывает. Пойду на поводу.

Василий, вы зациклены на «Матче», и с этим надо что-то делать. Попробовать новые форматы блога, найти себя в чем-то ещe, вернуться к микрофону в конце концов – это же получалось у вас великолепно. Без сарказма.

Смена работы – это нормально, Василий. Она даже полезна и необходима. Мы в этом плане не «священная корова» и держать никого не собираемся. Одни сотрудники уходят, другие приходят, меняются руководители, названия компании, меняются профили развития, но основной вектор остаeтся.

Наши комментаторы и ведущие – это наши лица. Они могут и должны меняться. Мы благодарны всем, с кем наши пути разошлись, но принимаем их выбор и искренне желаем удачи. Это не трагедия для «Матча», а шанс на обновление.

Интернет по-прежнему в Останкино есть, и командировки творческого и технического персонала оплачены, и генеральный продюсер на сообщения отвечает.

Мы продолжим свою работу делать честно и добросовестно, помогая расти друг другу. Спорт, как бы вам это ни было неприятно, все равно у нас – рекламодатели и зрители тоже. И мы сделаем все, чтобы их не подвести», – написал Тащин в телеграме.

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