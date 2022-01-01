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Генпродюсер «Матч ТВ» – Уткину: «Вы зациклены на канале. Не дают покоя нереализованные амбиции»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин ответил Василию Уткину, который сообщил, что еще три комментатора собираются покинуть канал.

«Телевидение – это любовь навсегда, а спортивное телевидение – страсть, которая не отпускает долго. Василий покинул телеканал аж в 2016 году, но не дают покоя нереализованные амбиции. Что ж, своей головой (опущу прилагательные, которые были использованы) понимаю, что именно на ответ Василий каждый раз и рассчитывает. Пойду на поводу.

Василий, вы зациклены на «Матче», и с этим надо что-то делать. Попробовать новые форматы блога, найти себя в чем-то ещe, вернуться к микрофону в конце концов – это же получалось у вас великолепно. Без сарказма.

Смена работы – это нормально, Василий. Она даже полезна и необходима. Мы в этом плане не «священная корова» и держать никого не собираемся. Одни сотрудники уходят, другие приходят, меняются руководители, названия компании, меняются профили развития, но основной вектор остаeтся.

Наши комментаторы и ведущие – это наши лица. Они могут и должны меняться. Мы благодарны всем, с кем наши пути разошлись, но принимаем их выбор и искренне желаем удачи. Это не трагедия для «Матча», а шанс на обновление.

Интернет по-прежнему в Останкино есть, и командировки творческого и технического персонала оплачены, и генеральный продюсер на сообщения отвечает.

Мы продолжим свою работу делать честно и добросовестно, помогая расти друг другу. Спорт, как бы вам это ни было неприятно, все равно у нас – рекламодатели и зрители тоже. И мы сделаем все, чтобы их не подвести», – написал Тащин в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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Сегодня, 17:54
Комментарии5
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    Рейтинг: +519

    Demgel 2 минуты назад

    "Мы продолжим свою работу делать честно и добросовестно, помогая расти друг другу." Сладкая ложь канала Срач ТВ.

    0
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    Рейтинг: +5879

    порт 6 минут назад

    Кто то приходит, кто то уходит, такова жизнь. Откуда не уходят, так это только с кладбища.

    1
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    ...
    Рейтинг: +519

    Demgel > порт 5 минут назад

    Но могут суки и там разграбить).

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +325

    zadira56 16 минут назад

    "Матч ТВ" давно перестал быть спортивным.Сказки и художественные фильмы смотрим...

    1
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    Рейтинг: +893

    Беспонтий 27 минут назад

    лучше нереализованные амбиции
    чем разрекламированные поллюции

    2
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