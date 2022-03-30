В АПЛ со следующего сезона вернут пять замен

Клубы АПЛ смогут делать по пять замен со следующего сезона.

По информации The Times, клубы завтра проголосуют за возвращение пяти замен.

Ранее против возвращения пяти замен выступили команды из нижней части таблицы АПЛ. Они посчитали, что это станет преимуществом для топ-клубов.

5 замен были разрешены в Премьер-лиге в 2020 году после вынужденной паузы из-за пандемии.

В сезоне-2021/22 в английском чемпионате вернулась к 3 заменам.

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