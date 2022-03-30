Главные новости дня. Салах пропустит ЧМ-2022, Айртон улетел в Бразилию

Роналду не пропустил ни одного чемпионата мира или Европы с 2004 года.
Салах пропустит чемпионат мира. Он не забил пенальти в серии с Сенегалом.
Топ-клубы поддержали идею о том, чтобы две команды попадали в ЛЧ по рейтингу УЕФА.
ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации 31 марта.
«Матч ТВ» объявил об уходе комментатора Шмурнова.
Трансфер Горшкова может обойтись «Спартаку» в 100 миллионов рублей.
«Спартак» – лидер по выплатам посредникам среди российских клубов, «Зенит» – на седьмом месте.
Защитник «Спартака» Айртон улетел в Бразилию.
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Президент «Барселоны» анонсировал два летних трансфера.
Источник: Бомбардир.ру