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  • Главные новости дня. Салах пропустит ЧМ-2022, Айртон улетел в Бразилию

Главные новости дня. Салах пропустит ЧМ-2022, Айртон улетел в Бразилию

30 марта 2022, 01:27

Роналду не пропустил ни одного чемпионата мира или Европы с 2004 года.

Салах пропустит чемпионат мира. Он не забил пенальти в серии с Сенегалом.

Топ-клубы поддержали идею о том, чтобы две команды попадали в ЛЧ по рейтингу УЕФА.

ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации 31 марта.

«Матч ТВ» объявил об уходе комментатора Шмурнова.

Трансфер Горшкова может обойтись «Спартаку» в 100 миллионов рублей.

«Спартак»лидер по выплатам посредникам среди российских клубов, «Зенит» – на седьмом месте.

Защитник «Спартака» Айртон улетел в Бразилию.

Манчини вручили гигантского «Золотого тапира» из-за невыхода Италии на ЧМ.

Президент «Барселоны» анонсировал два летних трансфера.

Источник: Бомбардир.ру
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