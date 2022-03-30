Главные новости дня. Салах пропустит ЧМ-2022, Айртон улетел в Бразилию

Роналду не пропустил ни одного чемпионата мира или Европы с 2004 года.

Салах пропустит чемпионат мира. Он не забил пенальти в серии с Сенегалом.

Топ-клубы поддержали идею о том, чтобы две команды попадали в ЛЧ по рейтингу УЕФА.

ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации 31 марта.

«Матч ТВ» объявил об уходе комментатора Шмурнова.

Трансфер Горшкова может обойтись «Спартаку» в 100 миллионов рублей.

«Спартак» – лидер по выплатам посредникам среди российских клубов, «Зенит» – на седьмом месте.

Защитник «Спартака» Айртон улетел в Бразилию.

Манчини вручили гигантского «Золотого тапира» из-за невыхода Италии на ЧМ.

Президент «Барселоны» анонсировал два летних трансфера.