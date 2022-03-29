«Спартак» – о пощечине Уилла Смита на «Оскаре»: «Я, когда кто-то снова говорит о Лиге Европы»

«Спартак» пошутил в твиттере о ситуации, которая случилась во время церемонии вручения «Оскара».

Американский актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии Криса Рока после его шутки про бритую голову супруги Смита. Она страдает от выпадения волос.

«Я, когда кто-то снова говорит о Лиге Европы», – подписала скриншот с моментом удара пресс-служба «Спартака».

УЕФА исключил «Спартак» из Лиги Европы.

Все российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях.

ФИФА может лишить Россию членства на заседании конгресса 31 марта.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery