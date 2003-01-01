Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
3 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?

«Спартак» – о пощечине Уилла Смита на «Оскаре»: «Я, когда кто-то снова говорит о Лиге Европы»

«Спартак» пошутил в твиттере о ситуации, которая случилась во время церемонии вручения «Оскара».

Американский актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии Криса Рока после его шутки про бритую голову супруги Смита. Она страдает от выпадения волос.

«Я, когда кто-то снова говорит о Лиге Европы», – подписала скриншот с моментом удара пресс-служба «Спартака».

  • УЕФА исключил «Спартак» из Лиги Европы.
  • Все российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях.
  • ФИФА может лишить Россию членства на заседании конгресса 31 марта.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
«Крылья» – о Горшкове: «Переговоров со «Спартаком» не было»
Защитник «Спартака» Айртон улетел в Бразилию 1
Каррера: «Зобнин, Джикия и Бакаев стабильно бы играли в топ-клубах Италии. Насчет Соболева не уверен» 3
Источник: твиттер «Спартака»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:11
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +5062

    AtticusFinch 1 час назад

    Да Вы эту Лигу Европы 100 раз сливали на 1 этапе всяким кипрским АЕЛам и Швейцарским Сент-Галленам юмористы херовы...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +293

    russkiisergei 2 часа назад

    Спартак единственный клуб, достойный уважения за выступление в еврокубках.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14956

    Cleaner 2 часа назад

    Дебилоиды в федуновской пресс-службе те еще!!!...(((

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +272

    Сделаны из Дерева > Cleaner 2 часа назад

    А в гинеровсом стойле нет?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14956

    Cleaner > Сделаны из Дерева 1 час назад

    Нет.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +413

    SLADE2019 > Cleaner 1 час назад

    Если бы только в пресс-службе дебилоиды водились.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +118

    Чоткар Патыр > Cleaner 57 минут назад

    такие же как и ты походу

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3126

    serhio80 > Cleaner 9 минут назад

    питора ответ

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11