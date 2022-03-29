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  • Главные новости дня. Айртон близок к уходу из «Спартака», «Байер» интересуется Захаряном

Главные новости дня. Айртон близок к уходу из «Спартака», «Байер» интересуется Захаряном

29 марта 2022, 00:57

Определились 20 из 32 участников чемпионата мира в Катаре

Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче

Суд отменил взыскание 348 миллионов рублей с ЦСКА

Азар в этом сезоне больше не сыграет (El Chiringuito TV)

ФИФА отстранит Россию на два года или бессрочно. РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию

Захарян – в шорт-листе «Байера» («РБ Спорт»)

Айртон близок к аренде во «Фламенго» с опцией выкупа. «Спартак» может заработать 10 миллионов на сделке

Норманн: «Конечно, я не хочу возвращаться в Россию»

УЕФА и КОНМЕБОЛ хотят исключения РФС из ФИФА («Матч ТВ»)

Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» не рассматривается. Мы строим молодую команду»

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Источник: «Бомбардир»
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