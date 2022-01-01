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Манчини продолжит тренировать сборную Италии: «Нужно подготовить команду к Евро-2024»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подтвердил, что останется в национальной команде несмотря на невыход на ЧМ-2022.

«Эта сборная могла выиграть чемпионат мира при небольшом усилении.

Безусловно, в следующих матчах будут изменения. Нужно подготовить команду Евро-2024. Это наша работа.

Я хотел выиграть Евро и чемпионат мира. С чемпионатом мира придется подождать, но мне нравится эта работа. Несмотря на наше разочарование, жизнь продолжается», – сказал Манчини.

  • Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
  • Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
  • Манчини возглавил национальную команду в мае 2018 года.

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Источник: Football Italia

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