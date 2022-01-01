Главные новости дня. АПЛ заблокировала трансфер Мозеса в «Бернли»; Рассказов зимой отказал «Венеции»

Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешел в польский «Ракув».
Тренер сборной Бразилии Тите может сменить Артету в «Арсенале».
Зарема – об уходе легионеров: «Если бы «Зенит» был в ситуации «Рубина», трансферное окно открыли бы в тот же день».
40-летний Ибрагимович: «Буду играть до тех пор, пока не увижу, что кто-то лучше меня».
Каннаваро, Пирло, Раньери и Де Дзерби – кандидаты на замену Манчини в сборной Италии (Николо Скира).
Рассказов в январе отказал «Венеции» («Спорт-Экспресс»).
«Рубин» объявил о приостановке контракта с Бегичем.
Михайлович: «Лейкемия вернулась».
АПЛ заблокировала переход Мозеса из «Спартака» в «Бернли» (Sky Sports).
Сборная России минимально обыграла молодежку в тренировочном матче.
Игрок «Ференцвароша» и бронзовый призер ЧМ-2010 Марин завершит летом карьеру.