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Зарема – об уходе легионеров: «Если бы «Зенит» был в ситуации «Рубина», трансферное окно открыли бы в тот же день»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что некоторые легионеры приостановили контракты с клубами РПЛ.

«Трансферное окно для российских игроков так и не было открыто. Думаю, если бы в ситуации «Рубина» оказался «Зенит», то его бы [открыли] в тот же день в полночь...

А так, все просто набросились на «Рубин», мол, сами виноваты, что в их академии нет игроков на замену ушедшим», – сказала Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии17
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    Рейтинг: +52

    шахта Заполярная 28 минут назад

    Ну и в чем Зарема не права. Под этот модный клуб все давно бы уже сделали.

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    Рейтинг: +537

    garet12222 37 минут назад

    давай, бомбардир, больше в новостях печатай базарную бабу, которой фонтан даже хозяин заткнуть не может!
    если бы спартак шел, допустим, на последнем месте, то она бы первая орала за мораторий на вылет.

    0
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    Рейтинг: +16361

    Garrincha58 37 минут назад

    дураки млять и эта баба и эти кто тут ей поддакивают, оказывается всё что происходит в мире в этом виноват Зенит

    2
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    Рейтинг: +6984

    R_a_i_n 45 минут назад

    Любой пункт регламента под Зенит изменили бы, чего уж там. Бомжам можно то, что другим низяя!

    3
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    Рейтинг: +24443

    vladimir-7 53 минуты назад

    Права, полностью права Зарема.

    3
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    Рейтинг: +3977

    PAREVG. 1 час назад

    А что, она права.
    Вот только из Зенита добровольно никто не уйдет, потому что понимают, что такой суммы в контракте им больше нигде не предложат.
    А в Рубине сами виноваты, когда от них отказалась "татнефть", они не стали развивать академию, а просто заполучили нового, менее щедрого спонсора.
    И в Зените будет примерно так-же когда уйдет "газпром", станут покупать игроков попроще, скатятся в середину таблицы, и все спонсорские деньги, будут вкладывать не в академию, а в новых игроков...

    2
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    Рейтинг: +254

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Все верно женщина сказала!
    На то он и газпром!
    Как зениту нужно,так и делают им

    1
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    Рейтинг: +1868

    morgan59 2 часа назад

    А если бы сложилась ситуация как в Краснодаре? 8 легионеров сразу!!!? Что бы тогда сказали Семак и его команда?

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    Рейтинг: +6695

    BarStep > morgan59 2 часа назад

    А что говорит Семак и его команда сейчас??

    Это что бы понимать когда они (Семак и его команда) будут говорить тогда..

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    Рейтинг: +2112

    Январь 59 > BarStep 1 час назад

    А что говорит Семак, что из Зенита ушли все леги?

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    Рейтинг: +425

    gunstilzit 2 часа назад

    Молодец девка!
    Жжот не по детски!
    Ей бы к Слуцкому уйти.
    Такой бы движ начался)))

    2
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    Рейтинг: +6695

    BarStep > gunstilzit 2 часа назад

    Нее, к Слуцкому она не пойдёт..

    У Лёньки не тот бюджет что у Леонида))

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    Рейтинг: +51

    илья 009 2 часа назад

    Все правильно говорит...молодец... ***** стандарты везде в РФ...

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