Зарема – об уходе легионеров: «Если бы «Зенит» был в ситуации «Рубина», трансферное окно открыли бы в тот же день»

Ну и в чем Зарема не права. Под этот модный клуб все давно бы уже сделали.
Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что некоторые легионеры приостановили контракты с клубами РПЛ.
«Трансферное окно для российских игроков так и не было открыто. Думаю, если бы в ситуации «Рубина» оказался «Зенит», то его бы [открыли] в тот же день в полночь...
А так, все просто набросились на «Рубин», мол, сами виноваты, что в их академии нет игроков на замену ушедшим», – сказала Зарема.
- «Рубин» покинули Филип Уремович, Хвича Кварацхелия, Андерс Дрейер и Сеад Хакшабанович.
- Из «Зенита» пока ушел только Ярослав Ракицкий.
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