Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?
2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

Правительство разрешило «РЖД» продать «Локомотив» в год столетия клуба (ТАСС)

У «Локомотива» вскоре может появиться новый владелец. Правительство РФ своим распоряжением одобрило продажу клуба «Российскими железными дорогами».

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своем телеграм-канале предположил, что покупателем «Локомотива» станет Роман Абрамович.

  • «РЖД» сейчас одновременно и владелец, и спонсор «Локомотива».
  • Клуб основан в 1922 году.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
Геркус: «Продажа акций «Локомотива» – техническая транзакция, которая ничего не значит»
Агент Бека-Бека: «Алексис остается в «Локомотиве», для него ничего не меняется»
Галактионов: «Ни с кем из «Локомотива» не выходил на связь»
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:09
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +396

    Андреич 8 минут назад

    В первоначальной версии сообщения была допущена ошибка. Речь идет о разрешении на продажу не всего «Локомотива», а лишь небольшой доли в клубе.

    Правительство одобрило продажу «Российскими железными дорогами» небольшой доли в футбольном клубе «Локомотив». Распоряжение правительства было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

    В распоряжении говорится, что правительство одобрило отчуждение РЖД 100 именных акций клуба, что составляет 0,0015% от уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций АО «РЖД Управление активами» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, и не ниже балансовой стоимости.
    (инфа с РБК)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3807

    tarasofka 9 минут назад

    вот абрамовичу сейчас прям деньги некуда девать.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +396

    Андреич > tarasofka 59 секунд назад

    Старый еврей пытается нелегально пересечь границу.
    Пограничник:
    - Стой! Кто идёт?
    Старый еврей:
    - Ша. Уже никто никуда не идёт...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6838

    vladik12 16 минут назад

    Спокойно, ребята. Просто обход санкций. Как в случае с "Динамо".

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +829

    Беспонтий 21 минуту назад

    и шестигранными колёсами стучать до ближнего востока
    в путь печальный

    лишь бы не на дальний

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1050

    Andrew01 26 минут назад

    Не... цвет не тот, скорее Сатурн из Раменского возродит) это я про Абрамовича)
    Ну или команда форму поменяет и название))))))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11