Правительство разрешило «РЖД» продать «Локомотив» в год столетия клуба (ТАСС)

В первоначальной версии сообщения была допущена ошибка. Речь идет о разрешении на продажу не всего «Локомотива», а лишь небольшой доли в клубе.
Правительство одобрило продажу «Российскими железными дорогами» небольшой доли в футбольном клубе «Локомотив». Распоряжение правительства было опубликовано на интернет-портале правовой информации.
В распоряжении говорится, что правительство одобрило отчуждение РЖД 100 именных акций клуба, что составляет 0,0015% от уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций АО «РЖД Управление активами» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, и не ниже балансовой стоимости.
(инфа с РБК)
У «Локомотива» вскоре может появиться новый владелец. Правительство РФ своим распоряжением одобрило продажу клуба «Российскими железными дорогами».
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своем телеграм-канале предположил, что покупателем «Локомотива» станет Роман Абрамович.
- «РЖД» сейчас одновременно и владелец, и спонсор «Локомотива».
- Клуб основан в 1922 году.
- «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.