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Зарема: «Наконец приняли уже неактуальный лимит на легионеров. Кто же будет смотреть нашу лигу?»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем отношении к новому формату лимита на легионеров.

  • Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
  • Изменения должно утвердить Министерство спорта.

«Наконец, приняли неактуальный теперь уже лимит. Попробуйте в нынешних реалиях и с нынешним курсом пригласить топового иностранца!

Молодого и перспективного тоже не получится. Кто же будет смотреть нашу лигу?

И много ли теперь шансов у российских спортсменов уехать за рубеж? Александр Кокорин, ты уж там поиграй за всех!» – написала Зарема в своей колонке для «СЭ».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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