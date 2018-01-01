Хачатурянц – о введении Fan ID: «Нужны немалые деньги. Хотим получить целевое финансирование»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию с введением системы Fan ID на российских стадионах.

«Мы ждем распоряжения правительства о Fan ID. Ждeм подзаконные акты. Имеет значение и финансовая составляющая, и техническая.

Дождeмся распоряжения, после чего будет понятна судьба введения FAN ID. На сейчас закончена вся работа по клубам и их подготовке к положению 10.92.

Выявлены все недостатки, нужны немалые деньги на устранение. Изучим сумму. Хотим обратиться, чтобы мы получили целевое финансирование», – сказал Хачатурянц.

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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