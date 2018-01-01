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Хачатурянц – о введении Fan ID: «Нужны немалые деньги. Хотим получить целевое финансирование»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию с введением системы Fan ID на российских стадионах.

«Мы ждем распоряжения правительства о Fan ID. Ждeм подзаконные акты. Имеет значение и финансовая составляющая, и техническая.

Дождeмся распоряжения, после чего будет понятна судьба введения FAN ID. На сейчас закончена вся работа по клубам и их подготовке к положению 10.92.

Выявлены все недостатки, нужны немалые деньги на устранение. Изучим сумму. Хотим обратиться, чтобы мы получили целевое финансирование», – сказал Хачатурянц.

  • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон в декабре.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +60494

    portero 2 часа назад

    Желание освоить деньги имеется, очень огромное... упыри!!!

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    Рейтинг: +5734

    maygli > portero 1 час назад

    Он и в Англию за деньгами ездил, его только финансирование и инвестиции интересуют.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +733

    Беспонтий > portero 1 час назад

    что русскому плохо
    то армянину целевое финансирование

    --
    так то брат портеро

    4
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    Рейтинг: +5734

    maygli 2 часа назад

    Ключевое здесь, - хотим получить финансирование.
    Остальное пох..

    3
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    Рейтинг: +24421

    vladimir-7 > maygli 1 час назад

    ... нужны немалые деньги

    1
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