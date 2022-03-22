«Спартак» направил предложения о поддержке российских клубов

какие все бедные наворовали столько что сейчас стало меньше и они засвирипели мол ещё ёщё помогите мы не всемошны набили ещё хотим нам не хватает на хлебушек, а то икра в горло не лезет и туалетная бумага кончается
«Спартак» обратился к президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу с просьбой рассмотреть комплекс предложений, направленных на поддержку клубов лиги.
Клуб призывает принять шаги в следующих направлениях:
- смягчение ряда критериев по лицензированию футбольных клубов;
- установление лимитов по вознаграждению посредникам;
- регулирование максимального размера зарплат и бонусов по новым контрактам с футболистами-профессионалами;
- регулирование размера компенсации футболисту в случае расторжения трудового договора по инициативе клуба;
- установление обязанности нового клуба выплачивать прежнему клубу футболиста компенсацию в случае, если прежний клуб предлагает игроку до окончания текущего трудового договора заключить новой договор на аналогичных или улучшенных финансовых условиях, а игрок отказывается и переходит в новый клуб;
- обращение в органы государственной власти по части применения закона о FAN ID и технической оснащенности стадионов;
- обращение в правительство о снятии запрета рекламы и продажи алкогольного пива на стадионах;
- обращение в правительство о введении ряда налоговых послаблений.
Ранее «Спартак» выступил против расширения РПЛ до 18 клубов.
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