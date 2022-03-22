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«Спартак» направил предложения о поддержке российских клубов

«Спартак» обратился к президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу с просьбой рассмотреть комплекс предложений, направленных на поддержку клубов лиги.

Клуб призывает принять шаги в следующих направлениях:

  • смягчение ряда критериев по лицензированию футбольных клубов;
  • установление лимитов по вознаграждению посредникам;
  • регулирование максимального размера зарплат и бонусов по новым контрактам с футболистами-профессионалами;
  • регулирование размера компенсации футболисту в случае расторжения трудового договора по инициативе клуба;
  • установление обязанности нового клуба выплачивать прежнему клубу футболиста компенсацию в случае, если прежний клуб предлагает игроку до окончания текущего трудового договора заключить новой договор на аналогичных или улучшенных финансовых условиях, а игрок отказывается и переходит в новый клуб;
  • обращение в органы государственной власти по части применения закона о FAN ID и технической оснащенности стадионов;
  • обращение в правительство о снятии запрета рекламы и продажи алкогольного пива на стадионах;
  • обращение в правительство о введении ряда налоговых послаблений.

Ранее «Спартак» выступил против расширения РПЛ до 18 клубов.

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Источник: сайт «Спартака»

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Сегодня, 16:59
Комментарии6
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    Рейтинг: +16332

    Garrincha58 21 минуту назад

    какие все бедные наворовали столько что сейчас стало меньше и они засвирипели мол ещё ёщё помогите мы не всемошны набили ещё хотим нам не хватает на хлебушек, а то икра в горло не лезет и туалетная бумага кончается

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    Рейтинг: +135

    Sylpheed 1 час назад

    п. 2 - установление лимитов по вознаграждению посредникам;
    Тогда к нам тем более никто не приедет. Агент делает огромную работу, когда стоит вопрос о том, чтобы ехать в Россию. Это не к сожалению, это данность.

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    Рейтинг: +812

    alefreddy 1 час назад

    бюрократы не примут ну или немного из того

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    Рейтинг: +9941

    Alekxei Z. 1 час назад

    БЕСПОЛЕЗНО.
    В футболе , как и в другой отрасли в нашей стране , выстроена СИСТЕМА финансирования и коррупционные связи. Никому не позволено это разрушат , Спартак как революционер, легче задушить одного , чем что-то менять.
    Если через судейский произвол это не дойдёт , включат другие рычаги.
    Лукойл давно привлекает многие госструктуры.

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    Рейтинг: +23918

    bset 1 час назад

    Хорошо придумали на двух стульях усидеть. Либо налоговые послабления, либо бюджетные деньги. Сейчас вообще отличный момент отказаться от спонсирования шоу из бюджета. Без футбола проживем, а вот без больниц и пенсий вряд ли. Лучше направить деньги туда.

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    Рейтинг: +5705

    maygli 1 час назад

    Больше всего поддержат последние два пункта.

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