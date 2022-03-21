Умер экс-форвард «Спартака» Осянин. Ему было 80 лет

Николай Викторович,спасибо тебе за игру 30 октября 1969 года,ты забил гол на 20 мин в Киеве,дождь шёл не переставая,я с отцом под зонтиком,шансов мало,но остальное сделал наш кипер Анзор Кавазашвили.Ребята,я мальчишкой 15-лет помню эту игру,это одно из лучших из того,что я помню в футболе.Спартак стал после этой игры почти недосягаемым,и стал в последствии чемпионом.Отдельно респект,и просто огромный,нашему Каве.Если кто помнит - он тащил всё,что можно и нельзя в той игре,и гола Осянина,конечно,не хватило бы для победы.Такие игры в памяти на всю жизнь,кто-нибудь помнит,есть очевидцы?
Низкий поклон Вам всем,спортсменам тех времён.
«Спартак» сообщил о смерти бывшего нападающего команды Николая Осянина.
Он умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.
- Осянин выступал за «Спартак» с 1966-го по 1971-й, а также с 1974-го по 1976-й год.
- Форвард провел 288 матчей и забил 59 голов.
- В 1969 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.
- После завершения карьеры работал тренером в школе «Спартака».
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