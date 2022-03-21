Умер экс-форвард «Спартака» Осянин. Ему было 80 лет

«Спартак» сообщил о смерти бывшего нападающего команды Николая Осянина.

Он умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

Осянин выступал за «Спартак» с 1966-го по 1971-й, а также с 1974-го по 1976-й год.

Форвард провел 288 матчей и забил 59 голов.

В 1969 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

После завершения карьеры работал тренером в школе «Спартака».

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