Зарема: «Вместо повышения качества судейства нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном ужесточении наказания за оскорбления судей в РПЛ.

«Вместо того, чтобы повышать качество судейства и информировать болельщиков, разъясняя каждый спорный момент, нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров?

Это убьет последние остатки здравого смысла: вместо диалога — штрафы. Судья Иванов, что в 2016 году «ошибался» в наших матчах, что в 2022-м «ошибается». За шесть лет ничего не изменилось. Чем развиватели судейства занимались все это время?

Видимо, по мнению авторов этой прекрасной идеи, еще через шесть лет Иванов все же научится судить — благодаря запугиванию команд и замалчиванию ошибок», — сказала Зарема.

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