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Зарема: «Вместо повышения качества судейства нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном ужесточении наказания за оскорбления судей в РПЛ.

«Вместо того, чтобы повышать качество судейства и информировать болельщиков, разъясняя каждый спорный момент, нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров?

Это убьет последние остатки здравого смысла: вместо диалога — штрафы. Судья Иванов, что в 2016 году «ошибался» в наших матчах, что в 2022-м «ошибается». За шесть лет ничего не изменилось. Чем развиватели судейства занимались все это время?

Видимо, по мнению авторов этой прекрасной идеи, еще через шесть лет Иванов все же научится судить — благодаря запугиванию команд и замалчиванию ошибок», — сказала Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 14:06
Комментарии5
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    Рейтинг: +4632

    neim 47 секунд назад

    Я бы ещё ввел специальный запрет на высказывания всяких Зарем и им подобных.

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    Рейтинг: +126

    Zlatan2718 35 минут назад

    Почему бы не приглашать судей из Европы ?

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    Рейтинг: +6875

    R_a_i_n 46 минут назад

    Жги Зарема, по делу все. Бомжатский Иванов дичь творит и нам молчать??

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    Рейтинг: +13440

    Barmaleushka > R_a_i_n 1 минуту назад

    ))))))))))))))))))))) Ах вот кто виноват ! ))))))))))))) Теперь Ловчев ноги Иванову сломает - сразу чемпионами станете ( чимпионамивсиво).

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    Рейтинг: +2690

    СуперПАВ9 1 час назад

    Закрой рот уже свой вонючий ты тут некто

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