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РПЛ. Ничья с «Краснодаром» позволила «Уфе» покинуть последнее место

«Краснодар» в 22-м туре чемпионата России сыграл вничью с «Уфой». Единственный гол у краснодарцев забил Алексей Ионов.

Уфимцы благодаря очку покинули последнее место, но остались в зоне прямого вылета. «Краснодар» идет на пятой строчке.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Уфа – Краснодар – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ионов, 45+1; 1:1 – Агаларов, 84 (с пенальти).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома (Касинтура, 61), Кротов, Агаларов, Фищенко (Емельянов, 77), Мрзляк (Урунов, 60), Родригеш (Иванов, 70), Ортис.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Газинский (Манелов, 76), Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин.

Предупреждения: Ботака-Иобома, 38; Ортис, 58; Фищенко, 73 – Черников, 75; Сорокин, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии4
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    Рейтинг: +6969

    владимир миронов 31 минуту назад

    До того обидно,что кушать не могу.

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    Рейтинг: +60324

    portero 33 минуты назад

    обидно досадно , но ладно....

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    Рейтинг: +1613

    Bozigit 36 минут назад

    Жаркая ожидается борьба внизу турнирной таблицы

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    Рейтинг: +6374

    Из Твери Леха > Bozigit 31 минуту назад

    23-го если объявят мораторий, то они на одной ноге доигрывать будут.

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