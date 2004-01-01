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Колосков: «По подбору игроков «Спартак» обязан быть в призерах»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление «Спартака» в нынешнем сезоне.

– С таким подбором игроков «Спартак» должен бороться за призовые места?

– Я всегда говорил, что подбор игроков «Спартака» – 100-процентное призовое место. Достаточно вспомнить игру против «Динамо», когда команда вышла агрессивной, смелой, мощной и наглой. Они навязывали борьбу на каждом участке поля. Вот тогда я сказал: «Да, это настоящий «Спартак». Потом проиграли «Краснодару», сегодня ничья с «Нижним Новгородом. По подбору игроков «Спартак» обязан быть в призерах.

– Николсон и Мартинс усиливают игру «Спартака»?

– Не могу сказать, что усиливают. Они точно не лишние на поле. В «Спартаке» не все в порядке с тренировочным процессом, может, даже с психологией. Игроки совсем не прогрессируют. Два года назад сюда приехал Мозес. Я думал, он будет главной звездой нашего чемпионата, но с каждой игрой все хуже и хуже. Соболев – игрок сборной России. Перестал приносить пользу команде. Зобнин – тоже игрок сборной. Он подавал колоссальные надежды. Сейчас вообще в состав не попадает.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 11:12
Комментарии12
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    Рейтинг: +26544

    Боцман59rus 21 минуту назад

    _главный коррупционер Российского футбола 90ых, теперь почетный, козырявший всю карьеру хорошими отношениями с европейскими чиновниками, а на деле профукавший Евро 2004, который отдали нищей, на тот момент Португалии, ну что же, достойный человек>)))

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    Рейтинг: +479

    Suvorov51 29 минут назад

    В 10 будут и это уже успех. команду колбасит. а вы хотите что то от неё. ушло нормальное время теперь время эксперементов. как и во всей россии. вот и решили все испытать на народной команде

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    Рейтинг: +14788

    Cleaner 36 минут назад

    Почетный президент РФС! Это то же самое, что СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ. Сидит, надувает щеки, несет невесть что, за слова не отвечает. А все вокруг делают вид, что рады такому персонажу...(

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    Рейтинг: +13168

    NewLife 46 минут назад

    "По подбору игроков «Спартак» обязан быть в призерах"
    А по подбору тренеров - хорошо, что на 9ом месте.

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    Рейтинг: +14788

    Cleaner > NewLife 35 минут назад

    А по подбору хозяев - трепыхаться в серединке ФНЛ!

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    Рейтинг: +16134

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Согласен , ну уж в 5- ке 100 %

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    Рейтинг: +14788

    Cleaner > Persona_non_Grata 33 минуты назад

    КТО из игроков в Спартаке играет на уровне "призового места"? Назовите.

    Я могу назвать только Мозеса. ВСЁ! Остальные как раз на уровень девятого места в таблице и тянут.

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    Рейтинг: +431

    aurora5858 > Cleaner 11 минут назад

    бить пенальти некому. Технари .

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    Рейтинг: +15710

    paracetamol 1 час назад

    А чё Соболь не играет, только невразумительные легишки?

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    Рейтинг: +16134

    Persona_non_Grata > paracetamol 59 минут назад

    О Дзюбе думай )))

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    Рейтинг: +6858

    R_a_i_n > Persona_non_Grata 35 минут назад

    и салфетки меняет пусть по чаще!

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    Рейтинг: +14788

    Cleaner > paracetamol 23 минуты назад

    Соболь - игрок уровня ФНЛ.

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