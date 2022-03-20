Колосков: «По подбору игроков «Спартак» обязан быть в призерах»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление «Спартака» в нынешнем сезоне.

– С таким подбором игроков «Спартак» должен бороться за призовые места?

– Я всегда говорил, что подбор игроков «Спартака» – 100-процентное призовое место. Достаточно вспомнить игру против «Динамо», когда команда вышла агрессивной, смелой, мощной и наглой. Они навязывали борьбу на каждом участке поля. Вот тогда я сказал: «Да, это настоящий «Спартак». Потом проиграли «Краснодару», сегодня ничья с «Нижним Новгородом. По подбору игроков «Спартак» обязан быть в призерах.

– Николсон и Мартинс усиливают игру «Спартака»?

– Не могу сказать, что усиливают. Они точно не лишние на поле. В «Спартаке» не все в порядке с тренировочным процессом, может, даже с психологией. Игроки совсем не прогрессируют. Два года назад сюда приехал Мозес. Я думал, он будет главной звездой нашего чемпионата, но с каждой игрой все хуже и хуже. Соболев – игрок сборной России. Перестал приносить пользу команде. Зобнин – тоже игрок сборной. Он подавал колоссальные надежды. Сейчас вообще в состав не попадает.

«Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.

Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).

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