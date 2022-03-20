Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков: «По подбору игроков «Спартак» обязан быть в призерах»

Колосков: «По подбору игроков «Спартак» обязан быть в призерах»

20 марта 2022, 11:12
24

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление «Спартака» в нынешнем сезоне.

– С таким подбором игроков «Спартак» должен бороться за призовые места?

– Я всегда говорил, что подбор игроков «Спартака» – 100-процентное призовое место. Достаточно вспомнить игру против «Динамо», когда команда вышла агрессивной, смелой, мощной и наглой. Они навязывали борьбу на каждом участке поля. Вот тогда я сказал: «Да, это настоящий «Спартак». Потом проиграли «Краснодару», сегодня ничья с «Нижним Новгородом. По подбору игроков «Спартак» обязан быть в призерах.

– Николсон и Мартинс усиливают игру «Спартака»?

– Не могу сказать, что усиливают. Они точно не лишние на поле. В «Спартаке» не все в порядке с тренировочным процессом, может, даже с психологией. Игроки совсем не прогрессируют. Два года назад сюда приехал Мозес. Я думал, он будет главной звездой нашего чемпионата, но с каждой игрой все хуже и хуже. Соболев – игрок сборной России. Перестал приносить пользу команде. Зобнин – тоже игрок сборной. Он подавал колоссальные надежды. Сейчас вообще в состав не попадает.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Еще по теме:
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство 1
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ 9
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ 16
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1647764332
Согласен , ну уж в 5- ке 100 %
Ответить
NewLife
1647765133
"По подбору игроков «Спартак» обязан быть в призерах" А по подбору тренеров - хорошо, что на 9ом месте.
Ответить
Боцман59rus
1647766655
_главный коррупционер Российского футбола 90ых, теперь почетный, козырявший всю карьеру хорошими отношениями с европейскими чиновниками, а на деле профукавший Евро 2004, который отдали нищей, на тот момент Португалии, ну что же, достойный человек>)))
Ответить
Garrincha58
1647770747
ещё один президенщик господин Колосков а что сейчас Спартаку даёт призёрство еврокубки??? их нет так какая разница где он на 10 или 5 месте и вообще сейчас только трём командам(Зенит Динамо и ЦСКА) из 16 интересен спортивный результат и очки остальным он совершенно не нужен никто не вылетает никто не разыгрывает места в ЕК только одно место почётно это первое тут и титул и золотые медали остальное полная фигня
Ответить
Bozigit
1647771820
Команда на разгоне. Все скоро будет
Ответить
Vitaga
1647772006
по подбору среди руководителей РФС Россия никогда не будет в числе первых
Ответить
DOCTOR PENALTY
1647772697
Лучшие игроки РПЛ - это Газпром, ВТБ, РЖД, Лукойл, ВЭБ и Аэрофлот. Непросто залезть в призёры...
Ответить
Yellow 91
1647776513
Неужели Федун ни как не поймет, что нужен российский тренер!!!
Ответить
ААМ
1647777060
Сам себе противоречит дед.
Ответить
Hektor 84
1647787697
Не согласен! Спартака необходима хорошая чистка! Рассказов, Кофрие, Кутепов, Зобнин, Соболев, Джикия, Ларсон на данный момент далась Спартака. На их место нужны футболисты повыше уровнем.
Ответить
Главные новости
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
3
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
4
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
11
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
7
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
21
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
Все новости
Все новости
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
7
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
21
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
9
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
14
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
11
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
16
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
14
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+