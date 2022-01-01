⚽ РПЛ. «Урал» примет «Химки», «Спартак» – в гостях у «Нижнего Новгорода», «Локо» – у «Ахмата», «Зенит» сыграет с «Арсеналом»

Сегодня, 19 марта, стартует 22-й тур чемпионата России. В субботу состоятся четыре матча.
Первыми сыграют «Урал» и «Химки», затем «Спартак» на выезде встретится с «Нижним Новгородом», «Ахмат» примет «Локомотив», а закроют игровой день «Зенит» и «Арсенал».
Россия. РПЛ. 22-й тур
19 марта, 12:00 мск
Нижний Новгород – Спартак (Москва)
19 марта, 14:00 мск
Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва)
19 марта, 16:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула)
19 марта, 19:30 мск
ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань)
20 марта, 14:00 мск
20 марта, 14:00 мск
Сочи – Крылья Советов (Самара)
20 марта, 16:30 мск
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
20 марта, 20:00 мск
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