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⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом», «Зенит» разгромил «Арсенал»

Вчера, 19 марта, стартовал 22-й тур чемпионата России. В субботу состоялись четыре матча.

Первыми сыграли «Урал» и «Химки» (0:1), затем «Спартак» на выезде встретился с «Нижним Новгородом» (1:1), «Ахмат» принял «Локомотив» (2:3), а закрыли игровой день «Зенит» и «Арсенал» (3:0).

Россия. РПЛ. 22-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань)

20 марта, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Уфа – Краснодар

20 марта, 14:00 мск

Сочи – Крылья Советов (Самара)

20 марта, 16:30 мск

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

20 марта, 20:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Химки – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кузьмичев, 86 (в свои ворота).

Нижний Новгород – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мартинс, 72; 1:1 – Юлдошев, 74.

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 2:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 10; 1:1 – Трошечкин, 20; 2:1 – Уткин, 45+4; 2:2 – Изидор, 54; 2:3 – Кухта, 63.

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 44; 2:0 – Малком, 55; 3:0 – Алберто, 89.

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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