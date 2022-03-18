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  • «Спартак» поздравил ХК «Спартак» с разгромом СКА в матче плей-офф КХЛ

«Спартак» поздравил ХК «Спартак» с разгромом СКА в матче плей-офф КХЛ

18 марта 2022, 22:56
7

Футбольный «Спартак» отреагировал на победу ХК «Спартак» в первом матче 1/2 финала Западной конференции КХЛ против СКА. Петербуржцы уступили 1:6.

«Поздравляем наших братьев с удачным стартом в плей-офф Кубка Гагарина! Следим за вашими успехами, мужики!» – написал «Спартак».

  • Спартаковские хоккеисты повели в серии до 4 побед 1:0.
  • 2-я игра серии состоится в Санкт-Петербурге 20 марта.
  • Футбольный «Спартак» завтра, 19 марта, сыграет в 22-м туре РПЛ против «Нижнего Новгорода».

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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JTherry
1647634317
круто укатали эту питерскую "хлопушку" - из типа армии...) 6:1 - супер-отмщение за футбольный Спартак..!!!
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шахта Заполярная
1647639316
Получил огромное удовольствие. Теперь дело за футбольным Спартаком.
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Урия Гип
1647669042
Ничего. Игроки СКА завтра злее будут.
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SLADE2019
1647672296
Очень приятное событие для всех спартаковцев. А то, что СКА и белорусами рубился - это их проблемы, что таких деревяшек спокойно выиграть не могут. Вперед, Спартак!
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zigbert
1647673923
Победа над сильным соперником всегда приятна. Как тут не поздравить своих одноклубников.
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