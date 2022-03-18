«Спартак» поздравил ХК «Спартак» с разгромом СКА в матче плей-офф КХЛ

Футбольный «Спартак» отреагировал на победу ХК «Спартак» в первом матче 1/2 финала Западной конференции КХЛ против СКА. Петербуржцы уступили 1:6.

«Поздравляем наших братьев с удачным стартом в плей-офф Кубка Гагарина! Следим за вашими успехами, мужики!» – написал «Спартак».

Спартаковские хоккеисты повели в серии до 4 побед 1:0.

2-я игра серии состоится в Санкт-Петербурге 20 марта.

Футбольный «Спартак» завтра, 19 марта, сыграет в 22-м туре РПЛ против «Нижнего Новгорода».

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