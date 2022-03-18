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«Спартак» поздравил ХК «Спартак» с разгромом СКА в матче плей-офф КХЛ

Футбольный «Спартак» отреагировал на победу ХК «Спартак» в первом матче 1/2 финала Западной конференции КХЛ против СКА. Петербуржцы уступили 1:6.

«Поздравляем наших братьев с удачным стартом в плей-офф Кубка Гагарина! Следим за вашими успехами, мужики!» – написал «Спартак».

  • Спартаковские хоккеисты повели в серии до 4 побед 1:0.
  • 2-я игра серии состоится в Санкт-Петербурге 20 марта.
  • Футбольный «Спартак» завтра, 19 марта, сыграет в 22-м туре РПЛ против «Нижнего Новгорода».

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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18.03.2022 22:56
Комментарии5
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    Рейтинг: +29

    шахта Заполярная 15 минут назад

    Получил огромное удовольствие. Теперь дело за футбольным Спартаком.

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    Рейтинг: +14724

    Cleaner 1 час назад

    ФК Спартак решил примазаться к успеху ХОККЕЙНОГО Спартака!!!...)))

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    Ответить
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    Рейтинг: +21752

    JTherry 1 час назад

    круто укатали эту питерскую "хлопушку" - из типа армии...) 6:1 - супер-отмщение за футбольный Спартак..!!!

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    Рейтинг: +14724

    Cleaner > JTherry 1 час назад

    Нет! Тут хоккейный счет. Один из матчей серии. А футбольные 7:1 от Зенита - это результат НА ВЕКА!...)))

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    Рейтинг: +21752

    JTherry > Cleaner 1 час назад

    не ссы в компот, а то прокиснет - все впереди, не зарекайся...) и в футболе отыграемся..!!!

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