Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
3 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой

Морозов: «Черчесов говорил, что он полевой генерал. Если в Словении такое скажут, я своим ушам не поверю»

Защитник словенского «Целе» Григорий Морозов заявил, что в Словении нет тренеров, которые могут повторить слова Станислава Черчесова о полевом генерале.

«Приезжали играть против «Баварии» перед 9 мая, нам тренер говорил – ребята, мы в 1945 году их… И его это веселило, думал, что это мотивация.

Черчесов говорил, что он полевой генерал, если здесь такое скажут, я своим ушам не поверю», – сказал Морозов.

  • Морозов перешел в «Целе» в февраля.
  • До этого он выступал за «Динамо» c 2015 года.
  • Морозов провел 115 матчей за столичный клуб.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
Морозов: «Талалаев в «Ахмате» говорил прямо: «Ребята, мне не нужно, чтобы вы держали мяч» 2
Защитник «Целе» Морозов: «Российских футболистов не ждут за границей из-за больших ожиданий и требований»
Экс-защитник «Динамо» Морозов перешел в словенский «Целе» 2
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:41
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11