РПЛ показала лучшие сейвы 21-го тура

Интересно, зачем все заголовки и надписи на пиндосовском? У них больше не показывают, а мы прекрасно на русском читаем.
Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку лучших вратарских спасений 21-го тура. Он завершился на этой неделе.
В обзор попали два сейва голкипера «Ахмата» Виталия Гудиева во встрече с «Уралом» (0:0). Игрок был признан лучшим футболистом матча.
- Лучший вратарь сезона РПЛ – Игорь Акинфеев (11 сухих матчей).
- В сезоне лидирует «Зенит».
- Ближайший тур стартует 19 марта.
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