РПЛ показала лучшие сейвы 21-го тура

Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку лучших вратарских спасений 21-го тура. Он завершился на этой неделе.

В обзор попали два сейва голкипера «Ахмата» Виталия Гудиева во встрече с «Уралом» (0:0). Игрок был признан лучшим футболистом матча.

Лучший вратарь сезона РПЛ – Игорь Акинфеев (11 сухих матчей).

В сезоне лидирует «Зенит».

Ближайший тур стартует 19 марта.

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