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РПЛ показала лучшие сейвы 21-го тура

Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку лучших вратарских спасений 21-го тура. Он завершился на этой неделе.

В обзор попали два сейва голкипера «Ахмата» Виталия Гудиева во встрече с «Уралом» (0:0). Игрок был признан лучшим футболистом матча.

  • Лучший вратарь сезона РПЛ – Игорь Акинфеев (11 сухих матчей).
  • В сезоне лидирует «Зенит».
  • Ближайший тур стартует 19 марта.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: ютуб-канал РПЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +389

    kazak1975 2 часа назад

    Интересно, зачем все заголовки и надписи на пиндосовском? У них больше не показывают, а мы прекрасно на русском читаем.

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