Гурцкая: «Футбол в России не умрет. Государство поможет»

почти по Бендеру..) не по бендеровцам! ))) ...- заграница нам поможет!..
Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что футболу в России ничего не угрожает. Он продолжит существовать благодаря государству.
«Лучше это все делать одновременно: тратить деньги и на футбол, и на социальную сферу (больницы, детские дома, медицинское оборудование).
Футбол всегда будет социальным явлением. Государство сейчас должно помочь как-то. Может, налоговые послабления дать. Что-то будет. Футбол не умрет», – убежден Гурцкая.
- ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
- Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
- Гурцкая работает агентом более 20 лет.
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