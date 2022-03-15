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Гурцкая: «Футбол в России не умрет. Государство поможет»

15 марта 2022, 17:18
10

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что футболу в России ничего не угрожает. Он продолжит существовать благодаря государству.

«Лучше это все делать одновременно: тратить деньги и на футбол, и на социальную сферу (больницы, детские дома, медицинское оборудование).

Футбол всегда будет социальным явлением. Государство сейчас должно помочь как-то. Может, налоговые послабления дать. Что-то будет. Футбол не умрет», – убежден Гурцкая.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • Гурцкая работает агентом более 20 лет.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: ютуб-канал «Вышли!»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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АЛЕКС 58
1647355826
Не до футбола и социалки государству. Нужно убытки олигархов пострадавших компенсировать из бюджета.Футбол подождёт!
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Vitaga
1647356987
почти по Бендеру..) не по бендеровцам! ))) ...- заграница нам поможет!..
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Олег1204
1647366443
Еще этого нехватало
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JTherry
1647368629
если доступа к международным турнирам не откроют, то придется перейти на подобие "любительского" футбола СССР...(( проходили уже это за "железным занавесом"...
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Garrincha58
1647373488
да гос-ву не куда деньги девать как поддерживать бесполезных дармоедов агентов присосались как пиявки
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Plyash
1647384413
Гурцкая,а назови-ка это "Государство" по-фамильно - с именами и отчествами? Типо,как раньше были Колосков,Мутко,недавно Газзаев,который слетел недавно на Мат-ТВ.Кого забыл?
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zigbert
1647412207
Футбол конечно не умрет но несколько видоизменится. А Гурцкая нужно опустится на землю.
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