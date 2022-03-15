Гурцкая: «Футбол в России не умрет. Государство поможет»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что футболу в России ничего не угрожает. Он продолжит существовать благодаря государству.

«Лучше это все делать одновременно: тратить деньги и на футбол, и на социальную сферу (больницы, детские дома, медицинское оборудование).

Футбол всегда будет социальным явлением. Государство сейчас должно помочь как-то. Может, налоговые послабления дать. Что-то будет. Футбол не умрет», – убежден Гурцкая.

ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Гурцкая работает агентом более 20 лет.

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