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Гурцкая: «Футбол в России не умрет. Государство поможет»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что футболу в России ничего не угрожает. Он продолжит существовать благодаря государству.

«Лучше это все делать одновременно: тратить деньги и на футбол, и на социальную сферу (больницы, детские дома, медицинское оборудование).

Футбол всегда будет социальным явлением. Государство сейчас должно помочь как-то. Может, налоговые послабления дать. Что-то будет. Футбол не умрет», – убежден Гурцкая.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • Гурцкая работает агентом более 20 лет.

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Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1323

    Vitaga 1 час назад

    почти по Бендеру..) не по бендеровцам! ))) ...- заграница нам поможет!..

    1
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    Рейтинг: +1778

    АЛЕКС 58 1 час назад

    Не до футбола и социалки государству. Нужно убытки олигархов пострадавших компенсировать из бюджета.Футбол подождёт!

    0
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    Рейтинг: +764

    FCTB > АЛЕКС 58 25 минут назад

    Ничего им компенсировать не нужно! Ни кто не виноват и их не заставляли свои деньги держать за бугром.
    Да и не так уж они и обеднели, на воде и сухарях сидеть не придется.

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