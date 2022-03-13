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Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Краснодару», «Зенит» подаст жалобу в РФС, с «Челси» разорвал контракт еще один спонсор

13 марта 2022, 23:56

Алонсо вернется из «Краснодара» в «Атлетико Минейро»

Hyundai объявил о приостановке спонсорства «Челси»

ЦСКА продлит контракт с 35-летним Акинфеевым по схеме «2+1»

Крыховяк перейдет в АЕК и летом вернется в «Краснодар»

Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в январе

Вратаря «Сочи» Адамова увезли со стадиона на скорой

Шатов сыграл за «Урал» в Екатеринбурге впервые за десять лет

Женская «Барселона» выиграла все матчи Примеры с общим счетом 136:6. Сегодня команда победила «Реал» – 5:0

«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов», «Спартак» проиграл «Краснодару»

«Зенит» подаст жалобу в РФС за неназначенный пенальти в матче с «Крыльями»

Источник: «Бомбардир»
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