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Бейл, Костанца, Глушенков – в старте «Крыльев Советов»; Сантос, Малком, Дзюба сыграют у «Зенита»

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Гудков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Коваленко, Игнатьев, Цыпченко.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком, Юри Алберто.

Запасные: Кизеев, Бязров, Караваев, Адамов, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Сергеев.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на самарской «Солидарность Арене», которая начнется в 16:30 по Москве.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: РПЛ

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