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Депутат Европарламента: «Санкции на российских спортсменов – это расизм в чистом виде»

Кристин Андерсон, депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии», выступила против санкций в отношении российских спортсменов. По ее мнению, это расизм.

«Права человека не должны ущемляться из-за его происхождения, расы, языка, политических убеждений. Это требование ряда законов. Санкции, наложенные против российских спортсменов и деятелей культуры, – это расизм в чистом виде.

Видимо, никого из политиков это не смущает», – сказала Андерсон.

  • Российские клубы отстранены от еврокубков, как и сборная России от международных матчей.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

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Источник: ютуб-канал RUSSIAN ANSWER

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Комментарии6
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    Рейтинг: +9826

    Alekxei Z. 22 минуты назад

    Тоже самое можно и про украинский народ сказать.
    Только вот наших спортсменов отстраняют , а украинцев убивают.
    Госпожу Андерсон это не смущает ?

    0
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    Рейтинг: +2134

    Январь 59 27 минут назад

    На западе уже давно есть не писанный закон: "Обидишь еврея- семитизм, обидишь He -Г-pa расизм, обидишь россиянина- борьба за демократию".

    4
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    Рейтинг: +2335

    baden69 40 минут назад

    Так ведь в современном мире нужно стоять на коленях перед чернокожими, "жизни черных важны...", и при этом призывать к убийству русских... , а это не расизм, не нацизм... Так можно и нужно, по мнению Гейропы и Америки, в нынешнем "демократическом мире".

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    Рейтинг: +6632

    BarStep > baden69 27 минут назад

    +++

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    Рейтинг: +9826

    Alekxei Z. > baden69 25 минут назад

    Где и кто призывает убить русских ?
    Что ты несёшь , мудило. Скобееву насмотрелся.

    1
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    Рейтинг: +581

    111Hunter111 > baden69 12 минут назад

    у тебя наверное соцсетей нет

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