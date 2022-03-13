Депутат Европарламента: «Санкции на российских спортсменов – это расизм в чистом виде»

Кристин Андерсон, депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии», выступила против санкций в отношении российских спортсменов. По ее мнению, это расизм.

«Права человека не должны ущемляться из-за его происхождения, расы, языка, политических убеждений. Это требование ряда законов. Санкции, наложенные против российских спортсменов и деятелей культуры, – это расизм в чистом виде.

Видимо, никого из политиков это не смущает», – сказала Андерсон.

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