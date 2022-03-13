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  • Депутат Европарламента: «Санкции на российских спортсменов – это расизм в чистом виде»

Депутат Европарламента: «Санкции на российских спортсменов – это расизм в чистом виде»

13 марта 2022, 12:19
9

Кристин Андерсон, депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии», выступила против санкций в отношении российских спортсменов. По ее мнению, это расизм.

«Права человека не должны ущемляться из-за его происхождения, расы, языка, политических убеждений. Это требование ряда законов. Санкции, наложенные против российских спортсменов и деятелей культуры, – это расизм в чистом виде.

Видимо, никого из политиков это не смущает», – сказала Андерсон.

  • Российские клубы отстранены от еврокубков, как и сборная России от международных матчей.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

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Источник: ютуб-канал RUSSIAN ANSWER
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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Январь 59
1647164719
На западе уже давно есть не писанный закон: "Обидишь еврея- семитизм, обидишь He -Г-pa расизм, обидишь россиянина- борьба за демократию".
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Азбука
1647167599
Европе к расизму не привыкать.
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R_a_i_n
1647168598
Все знают, что Евросоюз это третий рейх в чистом виде!
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PNZ1985
1647181421
Просто всё маски сняты, и игрушки США делают, что приказал хозяин. Вперёд, Россия, наzло всем!!!
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Hektor 84
1647189757
Ручная партия сраного парламента, типа как в Госдуме лдпр и кпрф, типа создать видимость оппозиции решили высказаться.
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