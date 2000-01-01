Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

«Зенит» сообщил о -18 в Самаре. Игру с «Крыльями Советов» могут перенести

В Самаре температура воздуха 18 градусов ниже нуля. Об этом сообщил испаноязычный твиттер «Зенита», которому сегодня там играть в 21-м туре РПЛ против «Крыльев Советов».

«В случае, когда температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, Делегат должен получить письменное согласие от обеих играющих Команд на проведение Матча.

Окончательное решение о возможности проведения Матча при наличии согласия от обеих команд принимает Судья.

Если любая из команд отказывается от проведения Матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, Матч переносится на другой срок», – сказано на этот счет в регламенте РПЛ.

  • Игра должна начаться в 16:30 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Крылья Советов» идут на 8-м месте.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Новости по теме
⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Краснодар», «Крылья Советов» – «Зенит»
Петржела: «Зенит» в этом сезоне станет чемпионом, «Спартак» и «Динамо» будут в тройке» 6
Агент Вендела: «Уходить из «Зенита» нет смысла» 2
Источник: твиттер «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:42
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +231

    Сделаны из Дерева 12 секунд назад

    это утром а дальше тепло! или газпрому так нужно?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2680

    Enter2006 6 минут назад

    Ага, и скрин прям Российский с мобильника, "Soleado otros peligros" мл... Миллер уже по съе - б - кам в гейропу ушел?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +59948

    portero 18 минут назад

    Да лять это уже не футбол, даже если минус 12....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1180

    moskowcity-petrv 23 минуты назад

    Девчата капризные.днем когда игра будет норм температура

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11