Главные новости дня. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола; «Челси» может не доиграть сезон

РПЛ. ЦСКА впервые за 7 лет победил «Локомотив» на «РЖД Арене», Фернандес забил на 92-й минуте.

Месси может летом покинуть «ПСЖ».

«Реал» подпишет контракт с Мбаппе на следующей неделе, но объявит об этом в конце сезона (Marca).

Британское правительство будет одобрять покупателя для «Челси» и определять, куда пойдут вырученные деньги (The Telegraph).

Лукаку намерен покинуть «Челси» из-за санкций. Он хочет вернуться в «Интер».

«Челси» из-за санкций может не доиграть сезон.

Фанаты «ПСЖ»: «Мы разочарованы. Команда – кучка звезд. Нужна полная реорганизация клуба».

В Испании перестали транслировать РПЛ.

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

Карпин: «Ни один человек в мире не знает, что будет со сборной России».