Главные новости дня. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола; «Челси» может не доиграть сезон

РПЛ. ЦСКА впервые за 7 лет победил «Локомотив» на «РЖД Арене», Фернандес забил на 92-й минуте.
Месси может летом покинуть «ПСЖ».
«Реал» подпишет контракт с Мбаппе на следующей неделе, но объявит об этом в конце сезона (Marca).
Британское правительство будет одобрять покупателя для «Челси» и определять, куда пойдут вырученные деньги (The Telegraph).
Лукаку намерен покинуть «Челси» из-за санкций. Он хочет вернуться в «Интер».
«Челси» из-за санкций может не доиграть сезон.
Фанаты «ПСЖ»: «Мы разочарованы. Команда – кучка звезд. Нужна полная реорганизация клуба».
В Испании перестали транслировать РПЛ.
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.
Карпин: «Ни один человек в мире не знает, что будет со сборной России».
Источник: Бомбардир.ру