⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Краснодар», «Крылья Советов» – «Зенит»

Сегодня, 12 марта, 21-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

Начнется он матчем «Урал» – «Ахмат». Затем сыграют «Химки» и «Сочи».

Чемпион последних лет «Зенит» встретится в Самаре с «Крыльями Советов».

Завершат программу воскресенья «Спартак» и «Краснодар».

Россия. РПЛ. 21-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный)

13 марта, 12:00 мск

Химки – Сочи

13 марта, 14:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург)

13 марта, 16:30 мск

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Спартак (Москва) – Краснодар

13 марта, 19:00 мск

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Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону)

14 марта, 19:00 мск

Уфа – Нижний Новгород – 0:0

Удаление: Кабутов, 90+7 – нет.

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Смолов, 14; 1:1 – Э. Кангва, 30; 1:2 – Захарян, 47; 1:3 – Фомин, 75 (с пенальти); 1:4 – Тюкавин, 90+3.

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Язиджи, 39; 1:1 – Изидор, 42; 1:2 – Фернандес, 90+2.

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