⚽ РПЛ. «Ростов» в первом матче после возвращения Карпина сыграет с «Рубином»

Сегодня, 14 марта, состоится заключительный матч 21-го тура чемпионата России.

В Казани «Рубин» сыграет с «Ростовом». Эта встреча станет первой для Валерия Карпина после возвращения в донской клуб.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону)

14 марта, 19:00 мск

Уфа – Нижний Новгород – 0:0

Удаление: Кабутов, 90+7 – нет.

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Смолов, 14; 1:1 – Э. Кангва, 30; 1:2 – Захарян, 47; 1:3 – Фомин, 75 (с пенальти); 1:4 – Тюкавин, 90+3.

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Язиджи, 39; 1:1 – Изидор, 42; 1:2 – Фернандес, 90+2.

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Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 0:0

Химки – Сочи – 0:0

Нереализованные пенальти: нет – Юсупов, 63.

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Круговой, 86; 1:1 – Барач, 90+1.

Удаления: нет – Вендел, 90+8.

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Спартак (Москва) – Краснодар – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Сперцян, 5; 1:1 – Промес, 38 (с пенальти); 1:2 – Сперцян, 86.

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