⚽ РПЛ. «Ростов» в первом матче после возвращения Карпина сыграет с «Рубином»

Соседи Ростовчане, болею за вас. Удачи ребята!
Сегодня, 14 марта, состоится заключительный матч 21-го тура чемпионата России.
В Казани «Рубин» сыграет с «Ростовом». Эта встреча станет первой для Валерия Карпина после возвращения в донской клуб.
Россия. РПЛ. 21-й тур
Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону)
14 марта, 19:00 мск
Удаление: Кабутов, 90+7 – нет.
Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:4 (1:1)
Голы: 0:1 – Смолов, 14; 1:1 – Э. Кангва, 30; 1:2 – Захарян, 47; 1:3 – Фомин, 75 (с пенальти); 1:4 – Тюкавин, 90+3.
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Язиджи, 39; 1:1 – Изидор, 42; 1:2 – Фернандес, 90+2.
Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 0:0
Нереализованные пенальти: нет – Юсупов, 63.
Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Круговой, 86; 1:1 – Барач, 90+1.
Удаления: нет – Вендел, 90+8.
Спартак (Москва) – Краснодар – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Сперцян, 5; 1:1 – Промес, 38 (с пенальти); 1:2 – Сперцян, 86.
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