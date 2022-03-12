Главные новости дня. РПЛ согласовала мораторий на вылет в ФНЛ в этом сезоне; «Челси» грозит финансовый крах

«Челси» грозит финансовый крах из-за санкций и ухода спонсоров (The Times).
Тухель – о санкциях против «Челси»: «Пока у нас есть футболки и автобус, мы будем бороться».
В РПЛ могут установить потолок зарплат и запретить выплаты футболистам в иностранной валюте.
Зарема – о «Спартаке»: «Работаем над тем, как сохранить клуб».
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Источник: Бомбардир.ру