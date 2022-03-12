Главные новости дня. РПЛ согласовала мораторий на вылет в ФНЛ в этом сезоне; «Челси» грозит финансовый крах

«Челси» грозит финансовый крах из-за санкций и ухода спонсоров (The Times).

Тухель – о санкциях против «Челси»: «Пока у нас есть футболки и автобус, мы будем бороться».

В РПЛ могут установить потолок зарплат и запретить выплаты футболистам в иностранной валюте.

Зарема – о «Спартаке»: «Работаем над тем, как сохранить клуб».

«ПСЖ» хочет избавиться от Неймара. Боссы клуба недовольны его игрой в больших матчах.

Зарема – о расширении РПЛ: «Мы хотим получить турнир уровня ФНЛ?».

РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ («РБ Спорт»).

«Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем.

Онопко вошел в тренерский штаб «Ростова».

«Ростов» отдал в аренду «Мальме» защитника Хаджикадунича.

«Интернасьонал» арендовал у «Краснодара» Вандерсона.