У Месси в последних восьми матчах против «Реала» нет ни голов, ни ассистов

Жорди Альбу возьмите в ПСЖ, будут вам голы Месси.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не может отметиться результативным действием против «Реала» на протяжении восьми игр подряд. У аргентинца ни голов, ни ассистов.
В 1/8 финала Лиги чемпионов испанцы прошли французов, победив в ответном матче со счетом 3:1.
- У аргентинца 7 «Золотых мячей».
- В прошлом году он впервые взял трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки.
- До «ПСЖ» Месси играл за «Барселону».
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