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У Месси в последних восьми матчах против «Реала» нет ни голов, ни ассистов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не может отметиться результативным действием против «Реала» на протяжении восьми игр подряд. У аргентинца ни голов, ни ассистов.

В 1/8 финала Лиги чемпионов испанцы прошли французов, победив в ответном матче со счетом 3:1.

  • У аргентинца 7 «Золотых мячей».
  • В прошлом году он впервые взял трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки.
  • До «ПСЖ» Месси играл за «Барселону».

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Источник: Бомбардир.ру

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