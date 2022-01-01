У Месси в последних восьми матчах против «Реала» нет ни голов, ни ассистов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не может отметиться результативным действием против «Реала» на протяжении восьми игр подряд. У аргентинца ни голов, ни ассистов.

В 1/8 финала Лиги чемпионов испанцы прошли французов, победив в ответном матче со счетом 3:1.

У аргентинца 7 «Золотых мячей».

В прошлом году он впервые взял трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки.

До «ПСЖ» Месси играл за «Барселону».

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