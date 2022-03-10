Главные новости дня. Кабелла покинул «Краснодар»; Абрамович может вложиться в российский клуб

Британец Кэнди готов купить «Челси» за 3 миллиарда и вложить еще 1,8 миллиарда в стадион.

Польша: «Мы бы предпочли обыграть Россию на поле».

«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 100 миллионов в год.

Президент РПЛ Хачатурянц работает удаленно из Великобритании.

Абрамович может вложить деньги в клуб из России.

УЕФА хочет расширить число участников Евро c 24 до 32 команд с 2028 года.

Комппер: «Супруга получает много оскорблений в инстаграме. Нам больно».

«Краснодар» расторг контракт с Кабелла.

Крыховяк не хочет иметь ничего общего с Россией и намерен разорвать контакт с «Краснодаром» любой ценой (Sport.pl).

«Зенит» договорился о продлении Оздоева и Кержакова. Переговоры с Дзюбой в начальной стадии (Bobsoccer).