Стыковой матч Шотландия – Украина перенесен на июнь

ФИФА объявила о переносе стыкового матча за право сыграть на ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины.
Решение принято по просьбе Украинской ассоциации футбола в связи с невозможностью организовать поездку и тренировку команды в нынешних условиях.
Матч перенесен на июнь.
- Игра была запланирована на 24 марта.
- УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
- Украины не было на чемпионате мира с 2006 года.
Стыковой матч Шотландия – Украина перенесен (Daily Mail)
Украина просит ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2022 с Шотландией
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